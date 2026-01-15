Минприроды оценило первые результаты II этапа федпроекта по геологии
Козлов: результаты II этапа федерального проекта по геологии подтверждают перспективы недр
Бурение скважины. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Первые результаты второго этапа федерального проекта "Геология: Возрождение легенды", стартовавшего в 2025 году, подтверждают перспективы выбранных для изучения участков недр, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов.
Министр отметил, что на 2025-2027 годы по федеральному проекту запланировано изучение 70 объектов. На поисковых, прогнозно-минерагенических и региональных объектах в летний сезон 2025 года проведены опережающие геолого-геохимические и геофизические работы. С третьего квартала 2025 года на оценочных объектах начаты горно-буровые работы для локализации запасов, которые продолжаются и сейчас.
"Оперативно получаемые предварительные результаты подтверждают перспективы объектов и позволяют рассчитывать на плановое достижение целевых показателей", - сказал он.
Козлов подчеркнул, что по углеводородам "Геология: возрождение легенды" задала мощный вектор развития Якутии. Характер, масштабы и актуальность решаемых задач в ходе реализации федерального проекта имеют значение как для региона, так и для наращивания объемов добычи, повышения эффективности использования минерально-сырьевой базы всего Дальневосточного региона и загрузки Северного морского пути, добавил министр.
Он также рассказал, что Роснедра в 2025 году завершили подготовительный этап. Ведомство провело рекогносцировку, собрало и проанализировало массив геолого-геофизической информации, оформило необходимые разрешения, разработало проект геологического изучения недр, на него получено положительное экспертное заключение.
"Дан старт основным работам. Сейчас время сосредоточить свои силы на важнейшей стороне реализации проекта, а именно - на организации выполнения полевых сейсморазведочных работ", - заключил министр.
Первый этап проекта "Геология: Возрождение легенды" начался в 2022, а завершился в 2024 году. Второй этап стартовал в 2025 году. В него вошли программы геологического изучения Сибири и Дальнего Востока. Проект рассчитан до 2030 года. "Росгеология" назначена единственным исполнителем геологического изучения недр.