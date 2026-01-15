https://1prime.ru/20260115/nepal-866525418.html

Непал попросил Россию перезапустить авиасообщение между странами

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Непальская сторона в свете роста турпотока из РФ просит Россию перезапустить прямые рейсы, ранее выполнявшиеся между Москвой и непальской столицей Катманду, заявил РИА Новости старший директор в непальском Совете по туризму, главный по провинции Гандаки Мани Ламичане. В разговоре на полях конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress он указал, что рейсы между Москвой и Катманду, выполнявшиеся в прошлом, позволяли Непалу иметь сообщение не только с Россией, но и с рядом других направлений. "В 2000-х годах полеты прекратились. Я не знаю, почему. Однако, видя рост потока туристов из России в Непале, мы просим российскую сторону перезапустить эти рейсы", - сказал собеседник агентства. По его оценке, повторный запуск перелетов по этому направлению дополнительно помог бы обмену туристами между странами и укрепил бы давние и хорошие отношения России с Непалом. "Москва также могла бы быть транзитным хабом для непальцев", - заключил Мани Ламичане.

