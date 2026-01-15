Более 1,4 тысячи НКО получат гранты на сумму свыше 4 миллиарда рублей

https://1prime.ru/20260115/nko-866537642.html
2026-01-15T17:31+0300
2026-01-15T17:31+0300
2026-01-15T17:31+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860907643_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa38af139f1f829b97aae7168550c94f.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Победителями первого конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году стали более 1,4 тысячи некоммерческих организаций, они получат гранты на сумму свыше 4 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Фонда. Победителей конкурса назвали в четверг на заседании координационного комитета, которое провел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Победителями стали 1469 социально ориентированных некоммерческих организаций, проекты которых преодолели определенный координационным комитетом порог: для запросов до 1 миллиона рублей – 63 балла, от 1 до 5 миллионов рублей – 68, от 5 до 15 миллионов рублей – 70, свыше 15 миллионов рублей – 71 балл. На реализацию этих проектов Фонд президентских грантов направит 4 миллиарда 885 миллионов рублей. Это самая большая сумма, распределенная за один конкурс за все время работы фонда", - говорится в сообщении. В Фонде отметили, что на гранты претендовали 9,3 тысячи проектов из всех регионов РФ. Среди 1,4 тысячи победителей 370 организаций одержали победу в конкурсе впервые. Средний размер гранта составляет 3,3 миллиона рублей. "В число регионов–лидеров по количеству поддержанных проектов вошли: Санкт-Петербург, Нижегородская и Челябинская области. Кроме того, 2 миллиарда рублей по решению координационного комитета будут направлены в 2026 году на софинансирование региональных грантовых конкурсов. Средства распределены между 84 субъектами. Сами они предусмотрели в своих бюджетах 3,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе заседания утвердили положение о втором конкурсе 2026 года. Прием проектов на него стартует 2 февраля и продлится до 16 марта.
рф
