В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на полеты

2026-01-15T12:00+0300

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация. "Аэропорт Оренбург. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

