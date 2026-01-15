В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на полеты

https://1prime.ru/20260115/orenurg-866520936.html
Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация. | 15.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация. "Аэропорт Оренбург. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
