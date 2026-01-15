https://1prime.ru/20260115/oreshnik-866547859.html
Макрон сделал громкое заявление после удара "Орешника"
Макрон сделал громкое заявление после удара "Орешника" - 15.01.2026, ПРАЙМ
Макрон сделал громкое заявление после удара "Орешника"
15.01.2026 Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя удар "Орешником" по целям на Украине, заявил, что Европе необходимо подобное оружие, сообщает BFMTV.
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя удар "Орешником" по целям на Украине, заявил, что Европе необходимо подобное оружие, сообщает BFMTV."Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе", — сказал он на встрече с военнослужащими на авиабазе Истр.Макрон добавил, что "Франция находится в зоне досягаемости "Орешника".В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС России использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" во время массированного удара по критическим целям на Украине в ответ на попытку террористической атаки на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
Макрон сделал громкое заявление после удара "Орешника"
