Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон сделал громкое заявление после удара "Орешника" - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260115/oreshnik-866547859.html
Макрон сделал громкое заявление после удара "Орешника"
Макрон сделал громкое заявление после удара "Орешника" - 15.01.2026, ПРАЙМ
Макрон сделал громкое заявление после удара "Орешника"
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя удар "Орешником" по целям на Украине, заявил, что Европе необходимо подобное оружие, сообщает BFMTV. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T23:18+0300
2026-01-15T23:18+0300
украина
франция
европа
владимир путин
эммануэль макрон
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя удар "Орешником" по целям на Украине, заявил, что Европе необходимо подобное оружие, сообщает BFMTV."Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе", — сказал он на встрече с военнослужащими на авиабазе Истр.Макрон добавил, что "Франция находится в зоне досягаемости "Орешника".В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС России использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" во время массированного удара по критическим целям на Украине в ответ на попытку террористической атаки на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
https://1prime.ru/20260115/voyska-866547690.html
https://1prime.ru/20260115/bpla-866547546.html
украина
франция
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, франция, европа, владимир путин, эммануэль макрон, вс рф
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, ВС РФ
23:18 15.01.2026
 
Макрон сделал громкое заявление после удара "Орешника"

Макрон: Европе нужно оружие, сопоставимое с российским комплексом "Орешник"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя удар "Орешником" по целям на Украине, заявил, что Европе необходимо подобное оружие, сообщает BFMTV.
"Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе", — сказал он на встрече с военнослужащими на авиабазе Истр.
Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
"Могут похоронить". Во Франции обеспокоились из-за планов ЕС по Украине
23:16
Макрон добавил, что "Франция находится в зоне досягаемости "Орешника".
В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС России использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" во время массированного удара по критическим целям на Украине в ответ на попытку террористической атаки на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
"Выходят из строя". На Западе раскрыли новую проблему ВСУ
23:15
 
УКРАИНАФРАНЦИЯЕВРОПАВладимир ПутинЭммануэль МакронВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала