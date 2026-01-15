Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Почему полис ОСАГО подешевел для некоторых водителей в 2026 году - 15.01.2026
Почему полис ОСАГО подешевел для некоторых водителей в 2026 году
Почему полис ОСАГО подешевел для некоторых водителей в 2026 году - 15.01.2026, ПРАЙМ
Почему полис ОСАГО подешевел для некоторых водителей в 2026 году
Стоимость полиса ОСАГО в 2026 году будет еще сильнее зависеть от стиля вождения. Сэкономить смогут в первую очередь аккуратные водители, тогда как для других... | 15.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Стоимость полиса ОСАГО в 2026 году будет еще сильнее зависеть от стиля вождения. Сэкономить смогут в первую очередь аккуратные водители, тогда как для других категорий автовладельцев цены могут вырасти. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт по страхованию Ярослав Остудин.По его словам, в 2025 году в среднем по рынку наблюдалось снижение стоимости ОСАГО, но коснулось оно не всех. Цены выросли на 1,5% для новичков, на 4% — для водителей с высоким КБМ и примерно на 30% — для полисов без ограничения круга лиц."В то же время водители со стажем и хорошим коэффициентом бонус-малус (КБМ) увидели снижение стоимости в среднем на 5%. То есть, цена растет для тех, у кого выше вероятность аварии, особенно на фоне общего удорожания запчастей", — пояснил эксперт.Конечную стоимость полиса определяет КБМ. Диапазон КБМ — от 0,46 до 3,92, следовательно, цена "автогражданки" для аккуратного водителя будет в разы ниже, чем для того, кто часто попадает в аварии. "Безаварийная езда — практически единственный способ снизить расходы на ОСАГО", - констатирует Остудин.Ценообразование на рынке ОСАГО регулируется установленным Банком России тарифным коридором. Как отметил эксперт, с декабря 2025 года этот коридор был расширен еще на 15%. Это значит, что страховщики получили возможность предлагать более гибкие, индивидуальные условия водителям в зависимости от тарифной политики компании."Стоимость полиса формируется исходя из перемножения базового тарифа на коэффициенты. Все коэффициенты строго определены ЦБ и во всех страховых компаниях они абсолютно одинаковы. А вот базовые тарифы СК могут устанавливать самостоятельно в пределах установленного коридора. Отсюда и разные предложения на рынке", — добавил Остудин .При выборе страховой компании он призывает обращать внимание не только на стоимость полиса, но и на реальные условия выплат, скорость реагирования на страховой случай, наличие партнерских СТО и процент досудебных отказов в возмещении ущерба. В ряде случаев более высокая цена страхования может быть оправдана быстрым сервисом и минимальным числом спорных отказов. Объективным ориентиром служит рейтинг Банка России, где компании ранжируются по числу жалоб на 10 тысяч заключенных договоров."Фактически, итоговая стоимость полиса формируется стилем езды автовладельца, а потому универсальный совет для всех, кто хочет платить меньше, — соблюдать правила дорожного движения", - заключил эксперт.
Почему полис ОСАГО подешевел для некоторых водителей в 2026 году

Страховой эксперт Остудин объяснил, почему дешевеют некоторые полисы ОСАГО

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Стоимость полиса ОСАГО в 2026 году будет еще сильнее зависеть от стиля вождения. Сэкономить смогут в первую очередь аккуратные водители, тогда как для других категорий автовладельцев цены могут вырасти. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт по страхованию Ярослав Остудин.
По его словам, в 2025 году в среднем по рынку наблюдалось снижение стоимости ОСАГО, но коснулось оно не всех. Цены выросли на 1,5% для новичков, на 4% — для водителей с высоким КБМ и примерно на 30% — для полисов без ограничения круга лиц.
“В то же время водители со стажем и хорошим коэффициентом бонус-малус (КБМ) увидели снижение стоимости в среднем на 5%. То есть, цена растет для тех, у кого выше вероятность аварии, особенно на фоне общего удорожания запчастей", — пояснил эксперт.
Конечную стоимость полиса определяет КБМ. Диапазон КБМ — от 0,46 до 3,92, следовательно, цена "автогражданки" для аккуратного водителя будет в разы ниже, чем для того, кто часто попадает в аварии. “Безаварийная езда — практически единственный способ снизить расходы на ОСАГО”, - констатирует Остудин.
Ценообразование на рынке ОСАГО регулируется установленным Банком России тарифным коридором. Как отметил эксперт, с декабря 2025 года этот коридор был расширен еще на 15%. Это значит, что страховщики получили возможность предлагать более гибкие, индивидуальные условия водителям в зависимости от тарифной политики компании.
“Стоимость полиса формируется исходя из перемножения базового тарифа на коэффициенты. Все коэффициенты строго определены ЦБ и во всех страховых компаниях они абсолютно одинаковы. А вот базовые тарифы СК могут устанавливать самостоятельно в пределах установленного коридора. Отсюда и разные предложения на рынке”, — добавил Остудин .
При выборе страховой компании он призывает обращать внимание не только на стоимость полиса, но и на реальные условия выплат, скорость реагирования на страховой случай, наличие партнерских СТО и процент досудебных отказов в возмещении ущерба. В ряде случаев более высокая цена страхования может быть оправдана быстрым сервисом и минимальным числом спорных отказов. Объективным ориентиром служит рейтинг Банка России, где компании ранжируются по числу жалоб на 10 тысяч заключенных договоров.
“Фактически, итоговая стоимость полиса формируется стилем езды автовладельца, а потому универсальный совет для всех, кто хочет платить меньше, — соблюдать правила дорожного движения”, - заключил эксперт.
 
ОСАГОсборы страховщиков по ОСАГОвыплаты по ОСАГОСК РФ
 
 
Заголовок открываемого материала