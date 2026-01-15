https://1prime.ru/20260115/peregovory-866521918.html

Новый ультиматум России в адрес Франции вызвал переполох на Западе

https://cdnn.1prime.ru/img/82728/30/827283098_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f243acdcfaa995b9a98f3f4088cb4a76.jpg

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров фактически поставил ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону в вопросе выстраивания диалога между странами, написал журналист Рик Санчес в соцсети X."Будь серьезным или убирайся — это ультиматум Лаврова Макрону", — говорится в публикации.Журналист добавил, что после того, как президент Франции выступил в качестве оплота русофобии, вооружив Киев до зубов, прежде чем ввергнуть свою страну в одно бедствие за другим, он теперь хочет использовать потенциальные переговоры с Москвой в качестве пиар-хода. Вот только Россия хочет результатов, добавил он.Вчера Лавров назвал заявление Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным работой на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.

