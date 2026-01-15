Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый ультиматум России в адрес Франции вызвал переполох на Западе - 15.01.2026
Новый ультиматум России в адрес Франции вызвал переполох на Западе
Новый ультиматум России в адрес Франции вызвал переполох на Западе - 15.01.2026, ПРАЙМ
Новый ультиматум России в адрес Франции вызвал переполох на Западе
Глава МИД России Сергей Лавров фактически поставил ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону в вопросе выстраивания диалога между странами, написал... | 15.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров фактически поставил ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону в вопросе выстраивания диалога между странами, написал журналист Рик Санчес в соцсети X."Будь серьезным или убирайся — это ультиматум Лаврова Макрону", — говорится в публикации.Журналист добавил, что после того, как президент Франции выступил в качестве оплота русофобии, вооружив Киев до зубов, прежде чем ввергнуть свою страну в одно бедствие за другим, он теперь хочет использовать потенциальные переговоры с Москвой в качестве пиар-хода. Вот только Россия хочет результатов, добавил он.Вчера Лавров назвал заявление Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным работой на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Новости
12:34 15.01.2026
 
Новый ультиматум России в адрес Франции вызвал переполох на Западе

Санчес: Лавров поставил ультиматум Макрону

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров фактически поставил ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону в вопросе выстраивания диалога между странами, написал журналист Рик Санчес в соцсети X.

"Будь серьезным или убирайся — это ультиматум Лаврова Макрону", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому
29 декабря 2025, 09:22
29 декабря 2025, 09:22
Журналист добавил, что после того, как президент Франции выступил в качестве оплота русофобии, вооружив Киев до зубов, прежде чем ввергнуть свою страну в одно бедствие за другим, он теперь хочет использовать потенциальные переговоры с Москвой в качестве пиар-хода. Вот только Россия хочет результатов, добавил он.

Вчера Лавров назвал заявление Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным работой на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Зеленский сделал истеричное заявление о конфликте на Украине
Вчера, 09:21
Вчера, 09:21
 
ФРАНЦИЯМОСКВАЗАПАДСергей ЛавровЭммануэль МакронМИД РФ
 
 
