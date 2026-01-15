https://1prime.ru/20260115/petropavlovsk-kamchatskij-866507939.html

В Петропавловске-Камчатском остановили движение городских автобусов

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв – РИА Новости. Движение городских автобусов в Петропавловске-Камчатском остановлено в связи с продолжающимся воздействием циклона, сообщает администрация города. "Из-за влияния циклона автобусное сообщение в Петропавловске-Камчатском отменено. На линии выйдут вахтовки и гостакси с 07.00 до 11.00, с 16.00 до 20.00", - проинформировала мэрия в своем Telegram-канале. В сообщении уточняется, что вместо автобусов перевозят пассажиров автомобили повышенной проходимости по семи направлениям. Также будет задействован служебный автопарк администраций края и города, который будет работать на шести маршрутах. Власти призвали автомобилистов воздержаться от выезда на дороги в целях безопасности. Очередной охотоморский циклон приближается к берегам Камчатки. По информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 15 по 16 января в связи с влиянием активного охотоморского циклона на территории Камчатского края ожидается комплекс метеорологических явлений. По данным Камчатского УГМС, 15 января в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Усть-Большерецком и местами Елизовском муниципальных округах ветер скоростью до 25-30 метров в секунду, на юге Усть-Большерецкого округа — до 33-38 метров в секунду, сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Явления сохранятся до конца ночи 15 января. Днём 15 января и ночью 16 января комплекс метеорологических явлений сохранится на юго-востоке Камчатского края, сообщают синоптики.

