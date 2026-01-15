https://1prime.ru/20260115/pilomaterialy-866519119.html

Рослесхоз рассказал о росте экспорта пиломатериалов

Рослесхоз рассказал о росте экспорта пиломатериалов - 15.01.2026, ПРАЙМ

Рослесхоз рассказал о росте экспорта пиломатериалов

Объём экспорта российских пиломатериалов по итогам 2025 года вырос на 5%, составив почти 24 миллиона кубометров, сообщило Федеральное агентство лесного... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T11:13+0300

2026-01-15T11:13+0300

2026-01-15T11:13+0300

бизнес

россия

промышленность

рф

китай

рослесхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/76224/65/762246587_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_971cc920efc023c8e430a838bc596b8a.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Объём экспорта российских пиломатериалов по итогам 2025 года вырос на 5%, составив почти 24 миллиона кубометров, сообщило Федеральное агентство лесного хозяйства РФ. "Мы видим по итогам прошлого года рост экспортных сделок на 5%. Если в 2024 году экспортировано было 22,7 миллиона кубометров отечественных пиломатериалов, то в 2025 году – почти 24 миллиона кубометров. По данным ФГИС ЛК, через систему сформировано 368 тысяч экспортных сделок. Среди дружественных государств спрос на российский пиломатериалы растет", - приводит пресс-служба слова начальника Управления развития информационных систем и государственного лесного реестра Рослесхоза Петра Микки. В ведомстве отметили, что российская лесопродукция в минувшем году поставлялась в 40 дружественных государств, крупнейший покупатель – Китай, на долю которого пришлось почти 13,4 миллиона кубометров.

рф

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, рф, китай, рослесхоз