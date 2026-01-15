Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.01.2026

Рослесхоз рассказал о росте экспорта пиломатериалов
Рослесхоз рассказал о росте экспорта пиломатериалов
Объём экспорта российских пиломатериалов по итогам 2025 года вырос на 5%, составив почти 24 миллиона кубометров, сообщило Федеральное агентство лесного... | 15.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Объём экспорта российских пиломатериалов по итогам 2025 года вырос на 5%, составив почти 24 миллиона кубометров, сообщило Федеральное агентство лесного хозяйства РФ. "Мы видим по итогам прошлого года рост экспортных сделок на 5%. Если в 2024 году экспортировано было 22,7 миллиона кубометров отечественных пиломатериалов, то в 2025 году – почти 24 миллиона кубометров. По данным ФГИС ЛК, через систему сформировано 368 тысяч экспортных сделок. Среди дружественных государств спрос на российский пиломатериалы растет", - приводит пресс-служба слова начальника Управления развития информационных систем и государственного лесного реестра Рослесхоза Петра Микки. В ведомстве отметили, что российская лесопродукция в минувшем году поставлялась в 40 дружественных государств, крупнейший покупатель – Китай, на долю которого пришлось почти 13,4 миллиона кубометров.
Рослесхоз рассказал о росте экспорта пиломатериалов

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Объём экспорта российских пиломатериалов по итогам 2025 года вырос на 5%, составив почти 24 миллиона кубометров, сообщило Федеральное агентство лесного хозяйства РФ.
"Мы видим по итогам прошлого года рост экспортных сделок на 5%. Если в 2024 году экспортировано было 22,7 миллиона кубометров отечественных пиломатериалов, то в 2025 году – почти 24 миллиона кубометров. По данным ФГИС ЛК, через систему сформировано 368 тысяч экспортных сделок. Среди дружественных государств спрос на российский пиломатериалы растет", - приводит пресс-служба слова начальника Управления развития информационных систем и государственного лесного реестра Рослесхоза Петра Микки.
В ведомстве отметили, что российская лесопродукция в минувшем году поставлялась в 40 дружественных государств, крупнейший покупатель – Китай, на долю которого пришлось почти 13,4 миллиона кубометров.
 
