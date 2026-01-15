https://1prime.ru/20260115/pmef-866535188.html
Путин пригласил Саудовскую Аравию на ПМЭФ
2026-01-15T17:07+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил о приглашении на ПМЭФ Саудовской Аравии в качестве гостя. "Приветствуем решение королевства выступить в качестве страны-гостя на предстоящем в июне Петербургском международном экономическом форуме", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
