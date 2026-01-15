https://1prime.ru/20260115/podderzhka-866547988.html

"Позорный цирк". Во Франции раскритиковали Макрона за поддержку Киева

"Позорный цирк". Во Франции раскритиковали Макрона за поддержку Киева - 15.01.2026, ПРАЙМ

"Позорный цирк". Во Франции раскритиковали Макрона за поддержку Киева

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал президента Эммануэля Макрона из-за закупки вооружения для Киева в соцсети X. | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T23:20+0300

2026-01-15T23:20+0300

2026-01-15T23:20+0300

украина

киев

мид

эммануэль макрон

нато

сергей лавров

франция

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322468_0:0:2865:1611_1920x0_80_0_0_876b0fd73af1f51454f8117784511f25.jpg

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал президента Эммануэля Макрона из-за закупки вооружения для Киева в соцсети X.Ранее BFMTV писал, что Киев сможет приобретать американское оружие за счет выделенного кредита, несмотря на прежние заявления Макрона о закупке только европейского вооружения."Вот вся суть украинского конфликта: вы финансируете их, они покупают американское оружие, а у вас закрываются больницы, потому что денег больше нет", — отметил Филиппо.Он призвал прекратить финансовую и военную поддержку Киева, так как конфликт не отвечает интересам Европы."Давайте остановим этот позорный цирк!" — подчеркнул политик.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20260115/oreshnik-866547859.html

https://1prime.ru/20260115/voyska-866547690.html

украина

киев

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, мид, эммануэль макрон, нато, сергей лавров, франция