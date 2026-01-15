https://1prime.ru/20260115/podderzhka-866547988.html
"Позорный цирк". Во Франции раскритиковали Макрона за поддержку Киева
"Позорный цирк". Во Франции раскритиковали Макрона за поддержку Киева - 15.01.2026, ПРАЙМ
"Позорный цирк". Во Франции раскритиковали Макрона за поддержку Киева
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал президента Эммануэля Макрона из-за закупки вооружения для Киева в соцсети X.
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал президента Эммануэля Макрона из-за закупки вооружения для Киева в соцсети X.Ранее BFMTV писал, что Киев сможет приобретать американское оружие за счет выделенного кредита, несмотря на прежние заявления Макрона о закупке только европейского вооружения."Вот вся суть украинского конфликта: вы финансируете их, они покупают американское оружие, а у вас закрываются больницы, потому что денег больше нет", — отметил Филиппо.Он призвал прекратить финансовую и военную поддержку Киева, так как конфликт не отвечает интересам Европы."Давайте остановим этот позорный цирк!" — подчеркнул политик.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Позорный цирк". Во Франции раскритиковали Макрона за поддержку Киева
Филиппо: вооружение для Украины вредно для Европы и отвлекает ресурсы