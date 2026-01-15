Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Позорный цирк". Во Франции раскритиковали Макрона за поддержку Киева - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260115/podderzhka-866547988.html
"Позорный цирк". Во Франции раскритиковали Макрона за поддержку Киева
"Позорный цирк". Во Франции раскритиковали Макрона за поддержку Киева - 15.01.2026, ПРАЙМ
"Позорный цирк". Во Франции раскритиковали Макрона за поддержку Киева
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал президента Эммануэля Макрона из-за закупки вооружения для Киева в соцсети X. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T23:20+0300
2026-01-15T23:20+0300
украина
киев
мид
эммануэль макрон
нато
сергей лавров
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322468_0:0:2865:1611_1920x0_80_0_0_876b0fd73af1f51454f8117784511f25.jpg
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал президента Эммануэля Макрона из-за закупки вооружения для Киева в соцсети X.Ранее BFMTV писал, что Киев сможет приобретать американское оружие за счет выделенного кредита, несмотря на прежние заявления Макрона о закупке только европейского вооружения."Вот вся суть украинского конфликта: вы финансируете их, они покупают американское оружие, а у вас закрываются больницы, потому что денег больше нет", — отметил Филиппо.Он призвал прекратить финансовую и военную поддержку Киева, так как конфликт не отвечает интересам Европы."Давайте остановим этот позорный цирк!" — подчеркнул политик.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20260115/oreshnik-866547859.html
https://1prime.ru/20260115/voyska-866547690.html
украина
киев
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322468_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c5ce8ae8a3c8bbfb92a222534e038d74.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, мид, эммануэль макрон, нато, сергей лавров, франция
УКРАИНА, Киев, МИД, Эммануэль Макрон, НАТО, Сергей Лавров, ФРАНЦИЯ
23:20 15.01.2026
 
"Позорный цирк". Во Франции раскритиковали Макрона за поддержку Киева

Филиппо: вооружение для Украины вредно для Европы и отвлекает ресурсы

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал президента Эммануэля Макрона из-за закупки вооружения для Киева в соцсети X.
Ранее BFMTV писал, что Киев сможет приобретать американское оружие за счет выделенного кредита, несмотря на прежние заявления Макрона о закупке только европейского вооружения.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Макрон сделал громкое заявление после удара "Орешника"
23:18
"Вот вся суть украинского конфликта: вы финансируете их, они покупают американское оружие, а у вас закрываются больницы, потому что денег больше нет", — отметил Филиппо.
Он призвал прекратить финансовую и военную поддержку Киева, так как конфликт не отвечает интересам Европы.
"Давайте остановим этот позорный цирк!" — подчеркнул политик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
"Могут похоронить". Во Франции обеспокоились из-за планов ЕС по Украине
23:16
 
УКРАИНАКиевМИДЭммануэль МакронНАТОСергей ЛавровФРАНЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала