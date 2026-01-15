https://1prime.ru/20260115/pravitelstvo-866507016.html
Правительство обсудит ратификацию соглашения с Мьянмой
Правительство России на заседании в четверг обсудит ратификацию соглашения с Мьянмой о поощрении и защите инвестиций, сообщила пресс-служба кабмина. | 15.01.2026, ПРАЙМ
экономика
россия
мьянма
санкт-петербург
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит ратификацию соглашения с Мьянмой о поощрении и защите инвестиций, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Союз Мьянма о поощрении и защите инвестиций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на ратификацию соглашения, подписанного в Санкт-Петербурге 20 июня 2025 года.
