Правительство обсудит противодействие киберпреступлениям

Правительство обсудит противодействие киберпреступлениям

2026-01-15T00:22+0300

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит усовершенствование законодательства, направленное на противодействие преступлений, совершаемыми при помощи информационно-коммуникационных технологий, сообщила пресс-служба кабмина РФ. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы ... О проектах федеральных законов "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроекты направлены на совершенствование действующего законодательства в части противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

