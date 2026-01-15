Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство обсудит противодействие киберпреступлениям - 15.01.2026, ПРАЙМ
Правительство обсудит противодействие киберпреступлениям
Правительство обсудит противодействие киберпреступлениям - 15.01.2026, ПРАЙМ
Правительство обсудит противодействие киберпреступлениям
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит усовершенствование законодательства, направленное на противодействие преступлений, совершаемыми при помощи... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T00:22+0300
2026-01-15T00:22+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит усовершенствование законодательства, направленное на противодействие преступлений, совершаемыми при помощи информационно-коммуникационных технологий, сообщила пресс-служба кабмина РФ. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы ... О проектах федеральных законов "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроекты направлены на совершенствование действующего законодательства в части противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.
00:22 15.01.2026
 
Правительство обсудит противодействие киберпреступлениям

Кабмин обсудит противодействие преступлениям, совершаемым при помощи ИКТ

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит усовершенствование законодательства, направленное на противодействие преступлений, совершаемыми при помощи информационно-коммуникационных технологий, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы ... О проектах федеральных законов "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроекты направлены на совершенствование действующего законодательства в части противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.
 
