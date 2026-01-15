Правительство обсудит противодействие киберпреступлениям

https://1prime.ru/20260115/pravitelstvo-866507486.html
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит усовершенствование законодательства, направленное на противодействие преступлений, совершаемыми при помощи информационно-коммуникационных технологий, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы ... О проектах федеральных законов "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроекты направлены на совершенствование действующего законодательства в части противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.
