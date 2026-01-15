https://1prime.ru/20260115/pravitelstvo-866508966.html

Правительство поручило перераспределить средства на аборты

Правительство поручило перераспределить средства на аборты - 15.01.2026, ПРАЙМ

Правительство поручило перераспределить средства на аборты

Правительство РФ поручило проработать вопрос о перераспределении средств родового сертификата на мероприятия по недопущению абортов, выяснило РИА Новости,... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T03:02+0300

2026-01-15T03:02+0300

2026-01-15T03:02+0300

общество

бизнес

экономика

рф

татьяна голикова

минздрав

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866508966.jpg?1768435368

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ поручило проработать вопрос о перераспределении средств родового сертификата на мероприятия по недопущению абортов, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ. Согласно распоряжению, Минздраву и Минфину в 2026 году нужно проработать вопрос о перераспределении средств родового сертификата на мероприятия по недопущению прерывания беременности. Ведомства подготовят соответствующие предложения и представят доклад в правительство. Родовой сертификат — это электронный документ, который подтверждает право беременной женщины на получение бесплатной медицинской помощи в рамках государственной программы. Он оплачивает весь комплекс медицинской помощи от постановки на учет до первого дня рождения ребенка. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что доля женщин, которые пришли в государственные медицинских организации на аборт и сохранили беременность, составила 28% за 9 месяцев в 2025 году. По ее словам, это "очень неплохая цифра", однако есть куда двигаться дальше.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, рф, татьяна голикова, минздрав, минфин