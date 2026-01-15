Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство поручило перераспределить средства на аборты - 15.01.2026, ПРАЙМ
Правительство поручило перераспределить средства на аборты
2026-01-15T03:02+0300
2026-01-15T03:02+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ поручило проработать вопрос о перераспределении средств родового сертификата на мероприятия по недопущению абортов, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ. Согласно распоряжению, Минздраву и Минфину в 2026 году нужно проработать вопрос о перераспределении средств родового сертификата на мероприятия по недопущению прерывания беременности. Ведомства подготовят соответствующие предложения и представят доклад в правительство. Родовой сертификат — это электронный документ, который подтверждает право беременной женщины на получение бесплатной медицинской помощи в рамках государственной программы. Он оплачивает весь комплекс медицинской помощи от постановки на учет до первого дня рождения ребенка. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что доля женщин, которые пришли в государственные медицинских организации на аборт и сохранили беременность, составила 28% за 9 месяцев в 2025 году. По ее словам, это "очень неплохая цифра", однако есть куда двигаться дальше.
03:02 15.01.2026
 
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ поручило проработать вопрос о перераспределении средств родового сертификата на мероприятия по недопущению абортов, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ.
Согласно распоряжению, Минздраву и Минфину в 2026 году нужно проработать вопрос о перераспределении средств родового сертификата на мероприятия по недопущению прерывания беременности. Ведомства подготовят соответствующие предложения и представят доклад в правительство.
Родовой сертификат — это электронный документ, который подтверждает право беременной женщины на получение бесплатной медицинской помощи в рамках государственной программы. Он оплачивает весь комплекс медицинской помощи от постановки на учет до первого дня рождения ребенка.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что доля женщин, которые пришли в государственные медицинских организации на аборт и сохранили беременность, составила 28% за 9 месяцев в 2025 году. По ее словам, это "очень неплохая цифра", однако есть куда двигаться дальше.
 
