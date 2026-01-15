https://1prime.ru/20260115/pravitelstvo-866508966.html
Правительство поручило перераспределить средства на аборты
Правительство поручило перераспределить средства на аборты - 15.01.2026
Правительство поручило перераспределить средства на аборты
Правительство РФ поручило проработать вопрос о перераспределении средств родового сертификата на мероприятия по недопущению абортов
общество
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ поручило проработать вопрос о перераспределении средств родового сертификата на мероприятия по недопущению абортов, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ.
Согласно распоряжению, Минздраву и Минфину в 2026 году нужно проработать вопрос о перераспределении средств родового сертификата на мероприятия по недопущению прерывания беременности. Ведомства подготовят соответствующие предложения и представят доклад в правительство.
Родовой сертификат — это электронный документ, который подтверждает право беременной женщины на получение бесплатной медицинской помощи в рамках государственной программы. Он оплачивает весь комплекс медицинской помощи от постановки на учет до первого дня рождения ребенка.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что доля женщин, которые пришли в государственные медицинских организации на аборт и сохранили беременность, составила 28% за 9 месяцев в 2025 году. По ее словам, это "очень неплохая цифра", однако есть куда двигаться дальше.
ПРАЙМ
2026
Новости
ПРАЙМ
ПРАЙМ
ПРАЙМ
Правительство поручило перераспределить средства на аборты
Правительство поручило перераспределить средства родового сертификата на аборты
