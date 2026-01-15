В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике
Парламент ПМР продлил режим ЧП в экономике до 15 февраля из-за энергокризиса
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 15 янв - ПРАЙМ. Депутаты Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в четверг на внеочередном заседании утвердили указ главы ПМР Вадима Красносельского о продлении чрезвычайного экономического положения до 15 февраля в связи с энергокризисом, вызванным сокращением поставок газа, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
"(Решение принято - ред.) в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения", - говорится в тексте указа.
Режим ЧП в экономике продлевается на 30 суток. В пресс-службе парламента отметили, что несмотря на стабильное функционирование энергосистемы в праздничные дни, экономическая ситуация в Приднестровье остается напряженной, и напомнили, что 18 декабря прошлого года депутаты утвердили указ главы ПМР о введении в Приднестровье режима ЧП в экономике.