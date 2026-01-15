Путин примет верительные грамоты у 34 послов, в том числе из Франции, Австрии и Норвегии

https://1prime.ru/20260115/putin-866507189.html

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг примет верительные грамоты у 34 вновь прибывших послов иностранных государств, в числе которых представители ряда недружественных стран, а также Афганистана, Кубы, Шри-Ланки, Перу, Саудовской Аравии и других. Как ранее сообщали в пресс-службе Кремля, церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ В Кремль для вручения верительных грамот прибудут представители 11 недружественных государств. Во время прошлой церемонии вручения верительных грамот, комментируя присутствие в Кремле послов из недружественных РФ стран, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не прерывает дипломатические отношения даже с такими странами, отмечая, что в этом заключается ценность дипломатии, которая дает отношениям шанс. Путин также во время своих публичных выступлений заявлял, что у России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в некоторых государствах. Кроме того, он подчеркивал, что Москва никогда "не вставляет палок в колеса", сотрудничая с другими. Среди тех, кто завтра вручит верительные грамоты своих государств, будет посол Франции Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, который прибыл в Россию в апреле 2025 года. По приезде в Москву посол дал интервью, которое раскритиковал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы МИД РФ, тот умолчал о ведущей роли Парижа в направлении Украины и её народа к катастрофе. Кроме того, на Смоленской площади указывали на несоответствие с официальной риторикой Парижа высказываний де Ривьера, который в беседе с журналистами назвал приоритетом двигаться в сторону мирного договора с Киевом. В Кремль прибудет также Ли Сок Пэ, который был повторно назначен послом Южной Кореи в России. Он был главой посольства республики в Москве с мая 2019 года по август 2022 года. Сок Пэ также занимал различные посты в посольствах Южной Кореи в России и Казахстане, работал генеральным консулом в Санкт-Петербурге. Верительные грамоты президенту России завтра вручат и шведский дипломат Анна Кристина Тересе Юханнессон, а также норвежский - Хейди Олуфсен, которые в свое время тоже работали в генконсульствах своих стран в Санкт-Петербурге. Кроме того, ожидается, что в церемонии примут участие послы Чехии, Португалии и Италии Даниэл Коштовал, Сара Феронья Мартинш и Стефано Бельтраме, а также дипломаты Словакии и Словении - Петер Припутен и Аленка Сухадолник, Австрии - Герхард Зайллер и посол Швейцарии Юрг Стефан Бурри. БОЛЬШАЯ АФРИКА Представительная группа дипломатов будет вручать верительные грамоты от африканских государств. Путин ранее отмечал, что африканские государства обладают огромным экономическим и человеческим потенциалом, играют все более весомую роль в глобальной политике. Кроме того, он подчеркивал, что Россия придает большое значение развитию дружественных, в полной мере равноправных и взаимовыгодных отношений с африканскими партнерами. В Кремле на церемонии вручения верительных грамот завтра ожидаются послы Египта Хамди Шаабан Абдельхалим Мохамед и Алжира - Туфик Джуама, дипломаты стран Западной Африки: Сенегала - Стефан Сильвен Самбу, Ганы - Кома Стеем Джеху-Аппьях, Мавритании - Сидати Шейх Ульд Ахмед Аиша. В Кремль также прибудут послы Сомали Мохамед Абукар Зубеир, Габона - Состен Ндемби, Руанды - Джозеф Нзабамвита и Намибии - Моника Ндилявике Нашанди. РАЗНАЯ АЗИЯ И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА На церемонии вручения верительных грамот также ожидается первый после прихода талибов к власти в Афганистане в 2021 году афганский посол Гулл Хассан Хассан. Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан летом прошлого года. Комментируя это решение, в декабре Путин отмечал, что власти Афганистана предпринимают активные шаги по сокращению наркоугрзы с территории страны, и добавлял, что они также многое делают для борьбы с терроризмом. Также верительные грамоты Путину вручат посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи, который прибыл в Россию в конце октября, а также дипломаты четырех ближневосточных стран: Саудовской Аравии - Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан, Израиля - Одед Йосеф, Ливана - Башир Салех Аззам и Ирака - Абдул-Карим Хашим Мустафа. В Кремль прибудут также представители трех государств Южной Азии: Бангладеша - Назрул Ислам, Шри-Ланки - Шобини Каушала Гунасекера, Мальдивской Республики - Абдул Латиф Абдул Рахим. Кроме того, Путин примет верительные грамоты у послов ряда стран Латинской Америки: Кубы - Энрике Орта Гонсалеса, Бразилии - Сержио Родригес Дос Сантоса, Колумбии - Хорхе Игнасио Сорро Санчеса, Перу - Мануэля Аугусто де Коссио Клювера, Уругвая - Марии Дель Росарио Портель Касановы. ЦЕРЕМОНИИ В КРЕМЛЕ Путин впервые за более чем год примет верительные грамоты от зарубежных послов. Предыдущая церемония состоялась 5 ноября 2024 года, тогда верительные грамоты вручили 28 послов, в том числе недружественных государств. Таким образом, между церемониями прошло 436 дней. В 2025 году вручение верительных грамот в Кремле не проводилось, хотя ранее церемонии организовывались каждый год, чаще - дважды в год. Так, две церемонии вручения грамот состоялось в 2023, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015 годах. Рекордсменом последних лет остается 2014 год, когда в Кремле прошло три церемонии с вновь прибывшими послами: в январе, июне и ноябре. Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя.

