Путин в Кремле принимает верительные грамоты у послов - 15.01.2026, ПРАЙМ
Путин в Кремле принимает верительные грамоты у послов
Президент России Владимир Путин в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов, передает корреспондент РИА Новости. | 15.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов, передает корреспондент РИА Новости. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Среди дипломатов, присутствующих на церемонии, послы 11 недружественных стран, в том числе Франции, Норвегии, Швеции, а также представители Афганистана, Кубы, Шри-Ланки, Перу, Саудовской Аравии и других государств. Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Предыдущая церемония в Кремле проходила 5 ноября 2024 года, тогда верительные грамоты вручили 28 послов, в том числе недружественных государств.
16:37 15.01.2026
 
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Среди дипломатов, присутствующих на церемонии, послы 11 недружественных стран, в том числе Франции, Норвегии, Швеции, а также представители Афганистана, Кубы, Шри-Ланки, Перу, Саудовской Аравии и других государств.
Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя.
Предыдущая церемония в Кремле проходила 5 ноября 2024 года, тогда верительные грамоты вручили 28 послов, в том числе недружественных государств.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
