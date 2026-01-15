https://1prime.ru/20260115/putin-866532718.html

Путин в Кремле принимает верительные грамоты у послов

Президент России Владимир Путин в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов, передает корреспондент РИА Новости. | 15.01.2026

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов, передает корреспондент РИА Новости. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Среди дипломатов, присутствующих на церемонии, послы 11 недружественных стран, в том числе Франции, Норвегии, Швеции, а также представители Афганистана, Кубы, Шри-Ланки, Перу, Саудовской Аравии и других государств. Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Предыдущая церемония в Кремле проходила 5 ноября 2024 года, тогда верительные грамоты вручили 28 послов, в том числе недружественных государств.

