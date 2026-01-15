https://1prime.ru/20260115/putin-866534326.html

Мир не наступает сам, заявил Путин

Мир не наступает сам, заявил Путин - 15.01.2026, ПРАЙМ

Мир не наступает сам, заявил Путин

Мир не наступает сам - его строят, причем каждый день, заявил президент России Владимир Путин. | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T16:57+0300

2026-01-15T16:57+0300

2026-01-15T16:57+0300

политика

общество

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Мир не наступает сам - его строят, причем каждый день, заявил президент России Владимир Путин. "Не даром говорят: мир не наступает сам - его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле.

https://1prime.ru/20260115/putin-866532718.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , владимир путин