Мир не наступает сам, заявил Путин
2026-01-15T16:57+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Мир не наступает сам - его строят, причем каждый день, заявил президент России Владимир Путин. "Не даром говорят: мир не наступает сам - его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле.
