Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия намерена укреплять взаимодействие с Ближнем Востоком, заявил Путин - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260115/putin-866537805.html
Россия намерена укреплять взаимодействие с Ближнем Востоком, заявил Путин
Россия намерена укреплять взаимодействие с Ближнем Востоком, заявил Путин - 15.01.2026, ПРАЙМ
Россия намерена укреплять взаимодействие с Ближнем Востоком, заявил Путин
Россия настроена укреплять взаимодействие со странами Ближнего Востока и Северной Африки в духе взаимного доверия, заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T17:35+0300
2026-01-15T17:35+0300
политика
россия
ближний восток
рф
северная африка
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия настроена укреплять взаимодействие со странами Ближнего Востока и Северной Африки в духе взаимного доверия, заявил президент РФ Владимир Путин. "В таком же духе партнерства и доверия Россия настроена и далее укреплять взаимодействие с государствами Ближнего Востока и Северной Африки", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот. Он отметил, в частности, что связи России с Ливаном и Ираком традиционно развиваются во взаимоуважительном и позитивном ключе. "Наша страна неизменно выступает за поддержку единства, суверенитета и независимости этих государств и против внешнего вмешательства в их внутренние дела", - подчеркнул президент РФ.
https://1prime.ru/20260115/putin-866537189.html
ближний восток
рф
северная африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_b90fa48e80bb247ada0f31bc7f21a06f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ближний восток, рф, северная африка, владимир путин
Политика, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РФ, СЕВЕРНАЯ АФРИКА, Владимир Путин
17:35 15.01.2026
 
Россия намерена укреплять взаимодействие с Ближнем Востоком, заявил Путин

Путин: Россия намерена укреплять взаимоотношения со странами Ближнего Востока

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия настроена укреплять взаимодействие со странами Ближнего Востока и Северной Африки в духе взаимного доверия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В таком же духе партнерства и доверия Россия настроена и далее укреплять взаимодействие с государствами Ближнего Востока и Северной Африки", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
Он отметил, в частности, что связи России с Ливаном и Ираком традиционно развиваются во взаимоуважительном и позитивном ключе.
"Наша страна неизменно выступает за поддержку единства, суверенитета и независимости этих государств и против внешнего вмешательства в их внутренние дела", - подчеркнул президент РФ.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Россия может наращивать связи с Латинской Америкой, заявил Путин
17:28
 
ПолитикаРОССИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКРФСЕВЕРНАЯ АФРИКАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала