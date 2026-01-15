https://1prime.ru/20260115/putin-866537805.html
Россия намерена укреплять взаимодействие с Ближнем Востоком, заявил Путин
Россия намерена укреплять взаимодействие с Ближнем Востоком, заявил Путин - 15.01.2026, ПРАЙМ
Россия намерена укреплять взаимодействие с Ближнем Востоком, заявил Путин
15.01.2026
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия настроена укреплять взаимодействие со странами Ближнего Востока и Северной Африки в духе взаимного доверия, заявил президент РФ Владимир Путин. "В таком же духе партнерства и доверия Россия настроена и далее укреплять взаимодействие с государствами Ближнего Востока и Северной Африки", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот. Он отметил, в частности, что связи России с Ливаном и Ираком традиционно развиваются во взаимоуважительном и позитивном ключе. "Наша страна неизменно выступает за поддержку единства, суверенитета и независимости этих государств и против внешнего вмешательства в их внутренние дела", - подчеркнул президент РФ.
