https://1prime.ru/20260115/putin-866537805.html

Россия намерена укреплять взаимодействие с Ближнем Востоком, заявил Путин

Россия намерена укреплять взаимодействие с Ближнем Востоком, заявил Путин - 15.01.2026, ПРАЙМ

Россия намерена укреплять взаимодействие с Ближнем Востоком, заявил Путин

Россия настроена укреплять взаимодействие со странами Ближнего Востока и Северной Африки в духе взаимного доверия, заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T17:35+0300

2026-01-15T17:35+0300

2026-01-15T17:35+0300

политика

россия

ближний восток

рф

северная африка

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия настроена укреплять взаимодействие со странами Ближнего Востока и Северной Африки в духе взаимного доверия, заявил президент РФ Владимир Путин. "В таком же духе партнерства и доверия Россия настроена и далее укреплять взаимодействие с государствами Ближнего Востока и Северной Африки", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот. Он отметил, в частности, что связи России с Ливаном и Ираком традиционно развиваются во взаимоуважительном и позитивном ключе. "Наша страна неизменно выступает за поддержку единства, суверенитета и независимости этих государств и против внешнего вмешательства в их внутренние дела", - подчеркнул президент РФ.

https://1prime.ru/20260115/putin-866537189.html

ближний восток

рф

северная африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ближний восток, рф, северная африка, владимир путин