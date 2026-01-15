Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал, с какими странами Россия настроена наращивать отношения - 15.01.2026
Путин рассказал, с какими странами Россия настроена наращивать отношения
Путин рассказал, с какими странами Россия настроена наращивать отношения - 15.01.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал, с какими странами Россия настроена наращивать отношения
Россия настроена наращивать сотрудничество со Шри-Ланкой, Бангладеш и Мальдивами в представляющих взаимный интерес секторах, сообщил президент РФ Владимир... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T17:59+0300
2026-01-15T17:59+0300
политика
россия
мировая экономика
шри-ланка
бангладеш
рф
владимир путин
мальдивы
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536529_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_57dd1c90c01df430886616a04be6ec4c.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия настроена наращивать сотрудничество со Шри-Ланкой, Бангладеш и Мальдивами в представляющих взаимный интерес секторах, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг в Кремле принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. "Весьма эффективно продвигается наше взаимодействие со Шри-Ланкой, Бангладеш и Мальдивской Республикой. Мы успешно развиваем контакты в таких традиционных отраслях, как туризм, рыболовство, сельское хозяйство и энергетика. Настроены наращивать сотрудничество и в других представляющих взаимный интерес сферах", - сказал Путин в ходе церемонии.
россия, мировая экономика, шри-ланка, бангладеш, рф, владимир путин, мальдивы
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ШРИ-ЛАНКА, Бангладеш, РФ, Владимир Путин, МАЛЬДИВЫ
17:59 15.01.2026
 
Путин рассказал, с какими странами Россия настроена наращивать отношения

Путин: Россия настроена наращивать сотрудничество со Шри-Ланкой, Бангладеш и Мальдивами

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия настроена наращивать сотрудничество со Шри-Ланкой, Бангладеш и Мальдивами в представляющих взаимный интерес секторах, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг в Кремле принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Весьма эффективно продвигается наше взаимодействие со Шри-Ланкой, Бангладеш и Мальдивской Республикой. Мы успешно развиваем контакты в таких традиционных отраслях, как туризм, рыболовство, сельское хозяйство и энергетика. Настроены наращивать сотрудничество и в других представляющих взаимный интерес сферах", - сказал Путин в ходе церемонии.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Россия может наращивать связи с Латинской Америкой, заявил Путин
17:28
17:28
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
