Путин рассказал, с какими странами Россия настроена наращивать отношения
Путин: Россия настроена наращивать сотрудничество со Шри-Ланкой, Бангладеш и Мальдивами
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия настроена наращивать сотрудничество со Шри-Ланкой, Бангладеш и Мальдивами в представляющих взаимный интерес секторах, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг в Кремле принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Весьма эффективно продвигается наше взаимодействие со Шри-Ланкой, Бангладеш и Мальдивской Республикой. Мы успешно развиваем контакты в таких традиционных отраслях, как туризм, рыболовство, сельское хозяйство и энергетика. Настроены наращивать сотрудничество и в других представляющих взаимный интерес сферах", - сказал Путин в ходе церемонии.