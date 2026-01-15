https://1prime.ru/20260115/putin-866539564.html

Путин рассказал, с какими странами Россия настроена наращивать отношения

2026-01-15T17:59+0300

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия настроена наращивать сотрудничество со Шри-Ланкой, Бангладеш и Мальдивами в представляющих взаимный интерес секторах, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг в Кремле принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. "Весьма эффективно продвигается наше взаимодействие со Шри-Ланкой, Бангладеш и Мальдивской Республикой. Мы успешно развиваем контакты в таких традиционных отраслях, как туризм, рыболовство, сельское хозяйство и энергетика. Настроены наращивать сотрудничество и в других представляющих взаимный интерес сферах", - сказал Путин в ходе церемонии.

