Российское решение на базе ИИ будет страховать охранников в ночное время

Российское решение на базе ИИ будет страховать охранников в ночное время

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российское решение на базе искусственного интеллекта (ИИ) будет страховать охранников в ночное время: технология будет выявлять несанкционированные проникновения на объект и подавать сигнал, рассказали РИА Новости в компании-разработчике NtechLab (технологический партнер "Ростеха"). "Нейросеть анализирует видеопотоки с камер, установленных на территории госучреждений. Видеоаналитика на основе ИИ станет помощником для охранников в ночное время – она подстрахует отошедшего сотрудника, а также обеспечит дополнительный контур безопасности", - сообщили в компании. "Искусственный интеллект может выявлять несанкционированные проникновения на объект и подавать сигнал на пост или в центр управления", - добавили там. Отмечается, что решение настраивается под нужды каждого конкретного объекта и в нем учтены все необходимые сценарии. В том числе, если охранник игнорирует по каким-то причинам сигнал системы, ИИ может направить уведомление в ситуационный центр региона и продублировать его охранному предприятию. По словам компании, нейросеть уже прошла пилотные испытания, и в течение первого квартала 2026 года решение планируется внедрить в нескольких городах России.

Новости

