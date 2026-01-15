https://1prime.ru/20260115/retorany-866520369.html
В России завершился ребрендинг ресторанов сети KFC
В России завершился ребрендинг ресторанов сети KFC - 15.01.2026, ПРАЙМ
В России завершился ребрендинг ресторанов сети KFC
Компания "Юнирест", владеющая брендом Rostic's и мастер-франшизой KFC в России, завершила ребрендинг всех ресторанов сети KFC - теперь заведения по всей стране... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T11:47+0300
2026-01-15T11:47+0300
2026-01-15T11:47+0300
экономика
бизнес
россия
kfc
rostic's
pizza hut
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/11/839921167_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_87697b6f548bc143ce23019643445663.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Компания "Юнирест", владеющая брендом Rostic's и мастер-франшизой KFC в России, завершила ребрендинг всех ресторанов сети KFC - теперь заведения по всей стране работают под брендом Rostic's, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Да, можем подтвердить окончание ребрендинга. Все рестораны сети развиваются под брендом Rostic's", - сказали в компании. В декабре 2024 года "Юнирест" приобрела бизнес "Эй Кей Раша" - одного из крупнейших франчайзи ушедшей с российского рынка сети ресторанов. В конце ноября того же года стало известно, что основным владельцем компании "Эй Кей Раша", управляющей 96 ресторанами под брендом KFC в России, стал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Мой Первый". Это следовало из данных ЕГРЮЛ. Владелец брендов KFC и Pizza Hut - американская Yum! Brands - в 2022 году объявил об уходе с российского рынка. В апреле 2023 года российская компания "Смарт Сервис" купила бизнес Yum! Brands в стране. По условиям договора российские владельцы получили мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic's.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/11/839921167_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f36c5ad2781871f83a6c0df53add4802.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, kfc, rostic's, pizza hut
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, KFC, Rostic's, Pizza Hut
В России завершился ребрендинг ресторанов сети KFC
"Юнирест": все российские рестораны KFC теперь работают под брендом Rostic's
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Компания "Юнирест", владеющая брендом Rostic's и мастер-франшизой KFC в России, завершила ребрендинг всех ресторанов сети KFC - теперь заведения по всей стране работают под брендом Rostic's, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Да, можем подтвердить окончание ребрендинга. Все рестораны сети развиваются под брендом Rostic's", - сказали в компании.
В декабре 2024 года "Юнирест" приобрела бизнес "Эй Кей Раша" - одного из крупнейших франчайзи ушедшей с российского рынка сети ресторанов. В конце ноября того же года стало известно, что основным владельцем компании "Эй Кей Раша", управляющей 96 ресторанами под брендом KFC в России, стал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Мой Первый". Это следовало из данных ЕГРЮЛ.
Владелец брендов KFC и Pizza Hut - американская Yum! Brands - в 2022 году объявил об уходе с российского рынка. В апреле 2023 года российская компания "Смарт Сервис" купила бизнес Yum! Brands в стране. По условиям договора российские владельцы получили мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic's.