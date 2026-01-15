В России завершился ребрендинг ресторанов сети KFC

https://1prime.ru/20260115/retorany-866520369.html

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Компания "Юнирест", владеющая брендом Rostic's и мастер-франшизой KFC в России, завершила ребрендинг всех ресторанов сети KFC - теперь заведения по всей стране работают под брендом Rostic's, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Да, можем подтвердить окончание ребрендинга. Все рестораны сети развиваются под брендом Rostic's", - сказали в компании. В декабре 2024 года "Юнирест" приобрела бизнес "Эй Кей Раша" - одного из крупнейших франчайзи ушедшей с российского рынка сети ресторанов. В конце ноября того же года стало известно, что основным владельцем компании "Эй Кей Раша", управляющей 96 ресторанами под брендом KFC в России, стал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Мой Первый". Это следовало из данных ЕГРЮЛ. Владелец брендов KFC и Pizza Hut - американская Yum! Brands - в 2022 году объявил об уходе с российского рынка. В апреле 2023 года российская компания "Смарт Сервис" купила бизнес Yum! Brands в стране. По условиям договора российские владельцы получили мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic's.

