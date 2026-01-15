Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России за год закрылось 3 746 организаций, торгующих бытовой электроникой
В России за год закрылось 3 746 организаций, торгующих бытовой электроникой
2026-01-15T03:26+0300
2026-01-15T03:26+0300
бизнес
россия
экономика
москва
московская область
краснодарский край
москва
московская область
краснодарский край
бизнес, россия, москва, московская область, краснодарский край
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Московская область, Краснодарский край
03:26 15.01.2026
 
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Всего в России за период с 1 декабря 2022 года по 1 декабря 2025 года закрылось 3 746 организаций, которые торгуют бытовой электроникой, больше всего закрылось в Москве - 332 ритейлера, подсчитали для РИА Новости аналитики проекта "Контур.Фокус".
"Наибольшее количество ликвидаций ...  было в Москве – 332, пик закрытий отмечен в 2025 – 134. ... Всего закрытий с 2022 года по 2025 год - 3 746", - следует из данных аналитиков, которые изучили, как за период с 1 декабря 2022 года - по 1 декабря 2025 года изменился рынок торговли бытовыми электротоварами в России.
На втором месте по количеству ликвидаций расположилась Московская область, где закрылось 259 организаций, а третье место занял Краснодарский край - 224 ликвидации.
При этом всего в России зарегистрировалось 4 906 организаций, торгующих бытовой электроникой. Наибольшее количество регистраций было также в Москве - 528. Второе место заняла Московская область - 301 регистрация. Третье месте с 274 регистрациями - у Краснодарского края.
Отмечается, что за этот период число ритейлеров электроники в России увеличилось на 1 171, до 11 205 организаций. Больше всего продавцов бытовой электроники сосредоточено в Москве: на начало 2025 года там действует 886 организаций, дальше - Краснодарский край, где 717 организаций и тройку закрывает Московская область, где действует 680 компаний.
 
