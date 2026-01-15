https://1prime.ru/20260115/rossija-866510155.html

В России более четырех тысяч домов переведены на экологичное отопление

В России более четырех тысяч домов переведены на экологичное отопление

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Более четырех тысяч домов переведены с угольного на более экологичное - газовое или электрическое отопление в 2025 году в России в рамках проекта "Чистый воздух", рассказал РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов. "В 2025 году 4089 домов переведены с угольного на газовое или электроотопление в городах Южно-Сахалинск, Братск, Новокузнецк, Нижний Тагил, Искитим, Омск и Улан-Удэ. В 1978 домах Красноярска, Минусинска, Абакана и Черногорска установлены твердотопливные котлы", - сказал он. Всего же до конца 2030 года планируется перевести более 80 тысяч домов на аналогичные виды отопления в городах "Чистого воздуха". Сегодня в проект входит 41 город, идёт комплексная масштабная работа по снижению опасных выбросов. У каждого города свои загрязнители, поэтому для каждого действует свой индивидуальный план достижения целей, рассказал Козлов. По словам министра, перевод частных домовладений с угольного отопления на более экологичное особенно актуально для 29 новых городов, в которых основные выбросы формируются за счет частного сектора. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

