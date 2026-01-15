https://1prime.ru/20260115/rossija-866510155.html
В России более четырех тысяч домов переведены на экологичное отопление
2026-01-15T04:48+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Более четырех тысяч домов переведены с угольного на более экологичное - газовое или электрическое отопление в 2025 году в России в рамках проекта "Чистый воздух", рассказал РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"В 2025 году 4089 домов переведены с угольного на газовое или электроотопление в городах Южно-Сахалинск, Братск, Новокузнецк, Нижний Тагил, Искитим, Омск и Улан-Удэ. В 1978 домах Красноярска, Минусинска, Абакана и Черногорска установлены твердотопливные котлы", - сказал он.
Всего же до конца 2030 года планируется перевести более 80 тысяч домов на аналогичные виды отопления в городах "Чистого воздуха".
Сегодня в проект входит 41 город, идёт комплексная масштабная работа по снижению опасных выбросов. У каждого города свои загрязнители, поэтому для каждого действует свой индивидуальный план достижения целей, рассказал Козлов.
По словам министра, перевод частных домовладений с угольного отопления на более экологичное особенно актуально для 29 новых городов, в которых основные выбросы формируются за счет частного сектора.
