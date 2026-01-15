В России растет число цветочных компаний

https://1prime.ru/20260115/rossija-866511365.html

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Цветочный бизнес в России продолжает активно развиваться: число организаций в этой сфере за период с 1 декабря 2022 года по 1 декабря 2025 года выросло на 11% - больше всего цветочных компаний, помимо Москвы и области, работает сейчас в Краснодарском крае, выяснили для РИА Новости аналитики проекта "Контур.Фокус". "По данным на 1 декабря 2025 года в цветочной отрасли действует 19 719 организаций: на 1 957 больше, чем 1 декабря 2022 года (прирост на 11,02%)", - подсчитали аналитики Количество регистраций за рассматриваемый период превысило количество ликвидаций: 7 728 против 5 784. Наибольшее количество регистраций новых точек цветочного бизнеса пришлось на 2025 год - по данным на 1 декабря открылось 2 725 новых организаций. Пик ликвидаций за этот период пришелся на 2024 – 1 874 закрытия. "Цветочный бизнес в России после 2022 года демонстрирует положительную динамику. Наибольшее количество организаций цветочного бизнеса сосредоточено в Московской области, Москве и Краснодарском крае", - комментирует аналитик проекта "Контур.Фокус" Вероника Скороходова. Краснодарский край и Ростовская область демонстрируют заметный рост в цветочном сегменте, скромные показатели имеют Свердловская и Челябинская области, что может указывать на различия в экономических условиях и потребительских предпочтениях в разных регионах, обращает внимание аналитик. Учитывая текущие тренды и интерес к флористике, можно ожидать дальнейшего роста числа организаций в этой сфере, особенно на фоне увеличения популярности онлайн-продаж и доставки цветов, полагает она.

