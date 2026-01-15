Рубль умеренно вырос к юаню в четверг

https://1prime.ru/20260115/rubl-866542775.html
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов четверга умеренно вырос к юаню на Московской бирже, следует из данных торговой площадки. По словам экспертов, укреплению рубля способствовал вечерний анонс от Минфина, сообщившего о значимом увеличении продаж валюты по бюджетному правилу. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки и составил 11,15 рубля. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дешевел на 4,1% - до 63,8 доллара за баррель. Волатильность сокращается Юань снизился на 0,35%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 11,13–11,27 рубля. "Курсы валют сегодня почти не менялись, волатильность сокращается. Юань нашел баланс около 11,2, доллар – у 78,5 рубля. Пока на рынке сохраняется хрупкое равновесие между предложением валюты и спросом на нее. Потребительская активность спала после праздничных пиков, импортеры тоже довольно пассивны", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Ежедневные чистые продажи валюты по бюджетному правилу с 16 января по 5 февраля составят 17,42 миллиарда в рублевом эквиваленте, это почти на 3 миллиарда больше, чем в декабре. Умеренно позитивно для рубля", - отметил он. На будущей неделе нацвалюте может начать помогать подготовка компаний к налоговому периоду, добавил аналитик. Драйвером роста рубля стал вечерний анонс от Минфина, сообщившего о заметном увеличении продаж валюты по бюджетному правилу, соглашается Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы "Этот фактор в пятницу может на время удержать курс ниже 11,2 рубля за юань. Впрочем, сами по себе операции по бюджетному правилу нейтральны для курса, они в дальнейшем будут нивелироваться более низкими продажами валюты экспортерами", - отметил Григорьев. "Ускорение инфляции в начале года, отмеченное Росстатом, может затормозить секвестр ключевой ставки ЦБ, а это тоже фактор за рубль. Краткосрочно ждем курс рубля к юаню – 11-11,3, к доллару – 77,5-79,5 рубля", - поделился Шепелев.
