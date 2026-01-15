В России расширили список поставщиков рыбы в Китай

https://1prime.ru/20260115/ryba-866515589.html
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россельхознадзор расширил список российских поставщиков рыбы в Китай, сообщается на сайте ведомства. "Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, стало расширение главным таможенным управлением Китая списка российских предприятий, получивших одобрение для поставок рыбных товаров", - говорится в сообщении. В ведомстве указали, что право экспорта получили ещё 13 компаний: СРТМ "Арктик Лидер", РС "Мерланг", СРТМ "Мыс Чупрова", ООО Рыбокомбинат "Островной", транспортные рефрижераторы "Корона Рифер", "Камчатский пролив", СЯМ "Курильский Десант", ООО "Дары Камчатки", ООО РПЗ "Максимовский" Икорный цех рыбоперерабатывающего комплекса "Максимовский 250" и ООО "РКЗ "Командор-Инвест", а также МК5119 "Василий Филиппов" ПАО "Мурманский траловый флот", ООО "Лайфикс фудс", АК4315 "Кулой", ООО "Айс-ДВ". Отмечается, что регистрация новых объектов была осуществлена через китайскую информационную систему CIFER. "В настоящее время охлажденные и мороженые рыбо- и морепродукты в Китай могут направлять 939 российских поставщиков", - подчеркивается в сообщении. В ведомстве добавили, что служба продолжает работу для расширения перечня отечественных предприятий, имеющих право экспорта в эту страну.
