Российские рыбаки установили рекорд по добыче тихоокеанской сельди - 15.01.2026, ПРАЙМ
Российские рыбаки установили рекорд по добыче тихоокеанской сельди
Российские рыбаки установили рекорд по добыче тихоокеанской сельди - 15.01.2026, ПРАЙМ
Российские рыбаки установили рекорд по добыче тихоокеанской сельди
Российские рыбаки установили рекорд по добыче тихоокеанской сельди, в прошлом году было выловлено на 30% больше рыбы по сравнению с 2024 годом - более 580 тысяч | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T06:07+0300
2026-01-15T06:07+0300
экономика
россия
бизнес
дальний восток
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866511592.jpg?1768446432
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российские рыбаки установили рекорд по добыче тихоокеанской сельди, в прошлом году было выловлено на 30% больше рыбы по сравнению с 2024 годом - более 580 тысяч тонн, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Вылов тихоокеанской сельди опережает показатели 2024 года почти на 30%. Достигнут лучший показатель за всю историю промысла. В 2025 году на Дальнем Востоке добыто более 580 тысяч тонн этого вида", - отметил он. Он отметил, что такой результат стал возможен благодаря слаженной работе отраслевой науки и рыбаков. По его словам, рыбаки последовательно наращивают вылов тихоокеанской сельди соблюдая все нормы. Так, до 2000 года объем добычи не превышал 250-300 тысяч тонн, с 2012 года составляет 350-400 тысяч тонн в год. А планка в 500 тысяч тонн преодолена впервые.  
дальний восток
россия, бизнес, дальний восток, росрыболовство
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Дальний Восток, Росрыболовство
06:07 15.01.2026
 
Российские рыбаки установили рекорд по добыче тихоокеанской сельди

Росрыболовство: российские рыбаки установили рекорд по добыче тихоокеанской сельди

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российские рыбаки установили рекорд по добыче тихоокеанской сельди, в прошлом году было выловлено на 30% больше рыбы по сравнению с 2024 годом - более 580 тысяч тонн, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Вылов тихоокеанской сельди опережает показатели 2024 года почти на 30%. Достигнут лучший показатель за всю историю промысла. В 2025 году на Дальнем Востоке добыто более 580 тысяч тонн этого вида", - отметил он.
Он отметил, что такой результат стал возможен благодаря слаженной работе отраслевой науки и рыбаков. По его словам, рыбаки последовательно наращивают вылов тихоокеанской сельди соблюдая все нормы. Так, до 2000 года объем добычи не превышал 250-300 тысяч тонн, с 2012 года составляет 350-400 тысяч тонн в год. А планка в 500 тысяч тонн преодолена впервые.
 
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесДальний ВостокРосрыболовство
 
 
Заголовок открываемого материала