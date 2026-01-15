https://1prime.ru/20260115/rybaki-866511592.html

Российские рыбаки установили рекорд по добыче тихоокеанской сельди

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российские рыбаки установили рекорд по добыче тихоокеанской сельди, в прошлом году было выловлено на 30% больше рыбы по сравнению с 2024 годом - более 580 тысяч тонн, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Вылов тихоокеанской сельди опережает показатели 2024 года почти на 30%. Достигнут лучший показатель за всю историю промысла. В 2025 году на Дальнем Востоке добыто более 580 тысяч тонн этого вида", - отметил он. Он отметил, что такой результат стал возможен благодаря слаженной работе отраслевой науки и рыбаков. По его словам, рыбаки последовательно наращивают вылов тихоокеанской сельди соблюдая все нормы. Так, до 2000 года объем добычи не превышал 250-300 тысяч тонн, с 2012 года составляет 350-400 тысяч тонн в год. А планка в 500 тысяч тонн преодолена впервые.

