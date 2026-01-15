Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций начал расти после заявлений Кремля по Украине - 15.01.2026
Российский рынок акций начал расти после заявлений Кремля по Украине
2026-01-15T13:28+0300
2026-01-15T13:28+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций компенсировал умеренное снижение на геополитических надеждах и вновь поднялся выше ключевого уровня в 2700 по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в четверг в частности заявил, что Кремль надеется, что визит спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию состоится, когда даты будут согласованы. При этом президент РФ Владимир Путин сохраняет открытость по урегулированию на Украине, позиция России хорошо известна и Вашингтону, и Киеву, добавил Песков. Рублёвый индекс Мосбиржи к 13.14 мск повышался на 0,03%, до 2703,46 пункта, а до сообщения индикатор снижался в пределах 0,5%.
13:28 15.01.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи на Воздвиженке
Здание Московской биржи на Воздвиженке - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций компенсировал умеренное снижение на геополитических надеждах и вновь поднялся выше ключевого уровня в 2700 по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в четверг в частности заявил, что Кремль надеется, что визит спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию состоится, когда даты будут согласованы. При этом президент РФ Владимир Путин сохраняет открытость по урегулированию на Украине, позиция России хорошо известна и Вашингтону, и Киеву, добавил Песков.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 13.14 мск повышался на 0,03%, до 2703,46 пункта, а до сообщения индикатор снижался в пределах 0,5%.
 
