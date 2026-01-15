Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва - 15.01.2026
Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва
Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва - 15.01.2026, ПРАЙМ
Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Барселону, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат, сообщила в четверг... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T14:52+0300
2026-01-15T14:52+0300
МАДРИД, 15 янв - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Барселону, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат, сообщила в четверг радиостанция Catalunya Radio. "Самолёт авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат, после чего была объявлена тревога безопасности", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, самолет был направлен в изолированную зону аэропорта. Уточняется, что на борту находились 148 пассажиров и семь членов экипажа. После посадки людей вывели из самолета, а сотрудники служб безопасности приступили к проверке воздушного судна и досмотру пассажиров. Силовые структуры, обследовав самолет, исключили наличие взрывчатых веществ.
14:52 15.01.2026
 
Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва

Вылетевший из Стамбула в Барселону самолет экстренно сел в аэропорту Эль-Прат

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкБорт самолета авиакомпании Turkish Airlines
Борт самолета авиакомпании Turkish Airlines - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Борт самолета авиакомпании Turkish Airlines. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
МАДРИД, 15 янв - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Барселону, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат, сообщила в четверг радиостанция Catalunya Radio.
"Самолёт авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат, после чего была объявлена тревога безопасности", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, самолет был направлен в изолированную зону аэропорта.
Уточняется, что на борту находились 148 пассажиров и семь членов экипажа.
После посадки людей вывели из самолета, а сотрудники служб безопасности приступили к проверке воздушного судна и досмотру пассажиров. Силовые структуры, обследовав самолет, исключили наличие взрывчатых веществ.
