Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва

Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва

2026-01-15T14:52+0300

МАДРИД, 15 янв - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Барселону, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат, сообщила в четверг радиостанция Catalunya Radio. "Самолёт авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат, после чего была объявлена тревога безопасности", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, самолет был направлен в изолированную зону аэропорта. Уточняется, что на борту находились 148 пассажиров и семь членов экипажа. После посадки людей вывели из самолета, а сотрудники служб безопасности приступили к проверке воздушного судна и досмотру пассажиров. Силовые структуры, обследовав самолет, исключили наличие взрывчатых веществ.

