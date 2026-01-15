https://1prime.ru/20260115/samolet-866526588.html
Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва
2026-01-15T14:52+0300
бизнес
стамбул
turkish airlines
туризм
воздушный транспорт
МАДРИД, 15 янв - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Барселону, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат, сообщила в четверг радиостанция Catalunya Radio. "Самолёт авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат, после чего была объявлена тревога безопасности", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, самолет был направлен в изолированную зону аэропорта. Уточняется, что на борту находились 148 пассажиров и семь членов экипажа. После посадки людей вывели из самолета, а сотрудники служб безопасности приступили к проверке воздушного судна и досмотру пассажиров. Силовые структуры, обследовав самолет, исключили наличие взрывчатых веществ.
