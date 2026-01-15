https://1prime.ru/20260115/samolet-866545435.html

В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. "Аэропорты Геленджик, Краснодар ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

