https://1prime.ru/20260115/samolet-866545435.html
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения - 15.01.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T21:32+0300
2026-01-15T21:32+0300
2026-01-15T21:32+0300
бизнес
россия
геленджик
краснодар
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_77115be5fc25d1389967f3b3d441788c.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. "Аэропорты Геленджик, Краснодар ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260115/ispaniya-866534022.html
геленджик
краснодар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7ee695718df44b82277a008e5979d01b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, геленджик, краснодар, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Геленджик, КРАСНОДАР, Росавиация
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск самолетов