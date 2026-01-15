У рынка тоже есть сезоны: время для покупки, окно для продажи

МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Инвестирование часто сравнивают с искусством, где есть место не только холодным цифрам, но и пониманию рыночных ритмов. Один из таких ритмов — сезонные паттерны, повторяющиеся закономерности, которые могут влиять на поведение фондового рынка в определенные периоды года. Можно ли доверять сезонным закономерностям при ребалансировке портфеля?Сезонность – это не просто календарные даты. Это комплекс факторов, влияющих на активность и поведение инвесторов. Во-первых, есть циклы корпоративной отчетности — периоды до и после публикации финансовых результатов компаний отражаются в динамике рынка. Во-вторых, налоговые сроки — они влияют на движение капитала компаний на бирже. В-третьих, отраслевые циклы и деловая специфика — в строительстве, сельском хозяйстве, энергетике.Кроме того, существенную роль играют дивидендные отсечки — даты, определяющие право на получение выплат, а также праздники и погодные условия, которые отражаются на потребительской активности и уровне ликвидности.Эти факторы накладываются друг на друга и формируют статистически заметные тренды, которые могут быть для инвесторов дополнительным инструментом при принятии решения о ребалансировке портфеля, покупке и продаже активов.Основные сезонные паттерны"Sell in May and Go Away" ("Продай в мае и уходи")Один из самых известных и давних сезонных паттернов. Он строится на наблюдении, что рынок исторически показывает более высокую доходность с ноября по апрель, чем с мая по октябрь. Такую логику обычно связывают с завершением отчетного сезона, летним снижением деловой активности и изменением поведения институциональных инвесторов. Хотя исторически иногда это было верное допущение, в последнее время эффективность паттерна снизилась."Рождественское ралли" или "Новогоднее ралли"Классика американского рынка. Статистика фиксирует устойчивый рост индекса S&P 500 в последние пять торговых дней декабря и первые три торговых дня января. Название связано с Новым годом и подарками под ёлкой, а сам паттерн – с оптимизмом, инвестированием "подарочных" денег и налоговыми соображениями институциональных инвесторов. Рынок, как Санта Клаус, "дарит" дополнительную прибыль в портфель."Отраслевая сезонность"Наиболее логичный и устойчивый сезонный паттерн. В разных секторах экономики можно найти свои объективные закономерности, которые часто имеют под собой фундаментальную основу. Например, в энергетике – спрос на нефть и газ традиционно растет зимой и летом на фоне отопительного сезона и автопутешествий, поэтому инвесторы отдают предпочтение инструментам, привязанным к нефти и газу, а также компаниям этого сектора.В промышленности и строительстве активность выше в тёплые периоды года. Летом институциональные инвесторы становятся менее активными на фоне сезона отпусков, увеличивается доля розничных участников. Осенью и к концу года возрастает деловая активность финансового сектора. Перед крупными праздниками рост очевиден в сегменте розничной торговли.Как совместить сезонность и ребалансировку портфеляРебалансировка — это плановое возвращение портфеля к целевым пропорциям риска и доходности. Сезонные паттерны в этом процессе могут выступать не прямым сигналом к действию, а дополнительным контекстом — своего рода компасом или барометром рыночных настроений. Паттерн может подсказать благоприятный период для плановой покупки или продажи актива в рамках ребалансировки. Например, знание о сезонной слабости определенного сектора летом может позволить докупить его долю в портфеле по более привлекательной цене.При этом необходимо помнить, что даже устоявшиеся закономерности могут не сработать на фондовом рынке. Сезонный паттерн – инструмент для взвешенного анализа, но не гарантия поведения рынка. Глобальные кризисы, неожиданные новости или изменения монетарной политики перекрывают любой сезонный эффект.Поэтому главное правило для инвестора – дисциплина. Не стоит отказываться от стратегической ребалансировки из-за ожидания "январского ралли" или страха перед "майскими продажами". Но учитывать сезонность в рамках своей стратегии — разумно.Присматриваться, но проверятьСезонные паттерны — интересный феномен, отражающий цикличность экономики и психологию толпы. Для инвестора они могут быть полезным инструментом в арсенале, который помогает выбрать момент для сделок и оценить общий рыночный фон.Однако ключ к успеху — в комплексном подходе. Никакой календарный паттерн не заменит фундаментального анализа компании, оценки ее финансового состояния и понимания долгосрочных трендов. Сезонность стоит рассматривать как один из многих рыночных барометров, но всегда следует сверять его показания с картой инвестиционной стратегии и текущей рыночной погодой.Автор - Дмитрий Мельников, начальник управления инвестиционного консультирования ВТБ Мои Инвестиции
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Инвестирование часто сравнивают с искусством, где есть место не только холодным цифрам, но и пониманию рыночных ритмов. Один из таких ритмов — сезонные паттерны, повторяющиеся закономерности, которые могут влиять на поведение фондового рынка в определенные периоды года. Можно ли доверять сезонным закономерностям при ребалансировке портфеля?
"Черный лебедь" свернул не туда: что ждет биржи в 2026-м
5 января, 07:07
Сезонность – это не просто календарные даты. Это комплекс факторов, влияющих на активность и поведение инвесторов. Во-первых, есть циклы корпоративной отчетности — периоды до и после публикации финансовых результатов компаний отражаются в динамике рынка. Во-вторых, налоговые сроки — они влияют на движение капитала компаний на бирже. В-третьих, отраслевые циклы и деловая специфика — в строительстве, сельском хозяйстве, энергетике.
Кроме того, существенную роль играют дивидендные отсечки — даты, определяющие право на получение выплат, а также праздники и погодные условия, которые отражаются на потребительской активности и уровне ликвидности.
Эти факторы накладываются друг на друга и формируют статистически заметные тренды, которые могут быть для инвесторов дополнительным инструментом при принятии решения о ребалансировке портфеля, покупке и продаже активов.
Основные сезонные паттерны
"Sell in May and Go Away" ("Продай в мае и уходи")
Один из самых известных и давних сезонных паттернов. Он строится на наблюдении, что рынок исторически показывает более высокую доходность с ноября по апрель, чем с мая по октябрь. Такую логику обычно связывают с завершением отчетного сезона, летним снижением деловой активности и изменением поведения институциональных инвесторов. Хотя исторически иногда это было верное допущение, в последнее время эффективность паттерна снизилась.
"Рождественское ралли" или "Новогоднее ралли"
Классика американского рынка. Статистика фиксирует устойчивый рост индекса S&P 500 в последние пять торговых дней декабря и первые три торговых дня января. Название связано с Новым годом и подарками под ёлкой, а сам паттерн – с оптимизмом, инвестированием "подарочных" денег и налоговыми соображениями институциональных инвесторов. Рынок, как Санта Клаус, "дарит" дополнительную прибыль в портфель.
"Отраслевая сезонность"
Наиболее логичный и устойчивый сезонный паттерн. В разных секторах экономики можно найти свои объективные закономерности, которые часто имеют под собой фундаментальную основу. Например, в энергетике – спрос на нефть и газ традиционно растет зимой и летом на фоне отопительного сезона и автопутешествий, поэтому инвесторы отдают предпочтение инструментам, привязанным к нефти и газу, а также компаниям этого сектора.
В промышленности и строительстве активность выше в тёплые периоды года. Летом институциональные инвесторы становятся менее активными на фоне сезона отпусков, увеличивается доля розничных участников. Осенью и к концу года возрастает деловая активность финансового сектора. Перед крупными праздниками рост очевиден в сегменте розничной торговли.
Как совместить сезонность и ребалансировку портфеля
Ребалансировка — это плановое возвращение портфеля к целевым пропорциям риска и доходности. Сезонные паттерны в этом процессе могут выступать не прямым сигналом к действию, а дополнительным контекстом — своего рода компасом или барометром рыночных настроений. Паттерн может подсказать благоприятный период для плановой покупки или продажи актива в рамках ребалансировки. Например, знание о сезонной слабости определенного сектора летом может позволить докупить его долю в портфеле по более привлекательной цене.
При этом необходимо помнить, что даже устоявшиеся закономерности могут не сработать на фондовом рынке. Сезонный паттерн – инструмент для взвешенного анализа, но не гарантия поведения рынка. Глобальные кризисы, неожиданные новости или изменения монетарной политики перекрывают любой сезонный эффект.
Поэтому главное правило для инвестора – дисциплина. Не стоит отказываться от стратегической ребалансировки из-за ожидания "январского ралли" или страха перед "майскими продажами". Но учитывать сезонность в рамках своей стратегии — разумно.
Присматриваться, но проверять
Сезонные паттерны — интересный феномен, отражающий цикличность экономики и психологию толпы. Для инвестора они могут быть полезным инструментом в арсенале, который помогает выбрать момент для сделок и оценить общий рыночный фон.
Однако ключ к успеху — в комплексном подходе. Никакой календарный паттерн не заменит фундаментального анализа компании, оценки ее финансового состояния и понимания долгосрочных трендов. Сезонность стоит рассматривать как один из многих рыночных барометров, но всегда следует сверять его показания с картой инвестиционной стратегии и текущей рыночной погодой.
Автор - Дмитрий Мельников, начальник управления инвестиционного консультирования ВТБ Мои Инвестиции
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.