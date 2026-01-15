https://1prime.ru/20260115/sezon-866400209.html

У рынка тоже есть сезоны: время для покупки, окно для продажи

У рынка тоже есть сезоны: время для покупки, окно для продажи - 15.01.2026, ПРАЙМ

У рынка тоже есть сезоны: время для покупки, окно для продажи

Инвестирование часто сравнивают с искусством, где есть место не только холодным цифрам, но и пониманию рыночных ритмов. Один из таких ритмов — сезонные... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T05:05+0300

2026-01-15T05:05+0300

2026-01-15T05:05+0300

мнения аналитиков

рынок

втб

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866400209.jpg?1768442702

МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Инвестирование часто сравнивают с искусством, где есть место не только холодным цифрам, но и пониманию рыночных ритмов. Один из таких ритмов — сезонные паттерны, повторяющиеся закономерности, которые могут влиять на поведение фондового рынка в определенные периоды года. Можно ли доверять сезонным закономерностям при ребалансировке портфеля?Сезонность – это не просто календарные даты. Это комплекс факторов, влияющих на активность и поведение инвесторов. Во-первых, есть циклы корпоративной отчетности — периоды до и после публикации финансовых результатов компаний отражаются в динамике рынка. Во-вторых, налоговые сроки — они влияют на движение капитала компаний на бирже. В-третьих, отраслевые циклы и деловая специфика — в строительстве, сельском хозяйстве, энергетике.Кроме того, существенную роль играют дивидендные отсечки — даты, определяющие право на получение выплат, а также праздники и погодные условия, которые отражаются на потребительской активности и уровне ликвидности.Эти факторы накладываются друг на друга и формируют статистически заметные тренды, которые могут быть для инвесторов дополнительным инструментом при принятии решения о ребалансировке портфеля, покупке и продаже активов.Основные сезонные паттерны"Sell in May and Go Away" ("Продай в мае и уходи")Один из самых известных и давних сезонных паттернов. Он строится на наблюдении, что рынок исторически показывает более высокую доходность с ноября по апрель, чем с мая по октябрь. Такую логику обычно связывают с завершением отчетного сезона, летним снижением деловой активности и изменением поведения институциональных инвесторов. Хотя исторически иногда это было верное допущение, в последнее время эффективность паттерна снизилась."Рождественское ралли" или "Новогоднее ралли"Классика американского рынка. Статистика фиксирует устойчивый рост индекса S&P 500 в последние пять торговых дней декабря и первые три торговых дня января. Название связано с Новым годом и подарками под ёлкой, а сам паттерн – с оптимизмом, инвестированием "подарочных" денег и налоговыми соображениями институциональных инвесторов. Рынок, как Санта Клаус, "дарит" дополнительную прибыль в портфель."Отраслевая сезонность"Наиболее логичный и устойчивый сезонный паттерн. В разных секторах экономики можно найти свои объективные закономерности, которые часто имеют под собой фундаментальную основу. Например, в энергетике – спрос на нефть и газ традиционно растет зимой и летом на фоне отопительного сезона и автопутешествий, поэтому инвесторы отдают предпочтение инструментам, привязанным к нефти и газу, а также компаниям этого сектора.В промышленности и строительстве активность выше в тёплые периоды года. Летом институциональные инвесторы становятся менее активными на фоне сезона отпусков, увеличивается доля розничных участников. Осенью и к концу года возрастает деловая активность финансового сектора. Перед крупными праздниками рост очевиден в сегменте розничной торговли.Как совместить сезонность и ребалансировку портфеляРебалансировка — это плановое возвращение портфеля к целевым пропорциям риска и доходности. Сезонные паттерны в этом процессе могут выступать не прямым сигналом к действию, а дополнительным контекстом — своего рода компасом или барометром рыночных настроений. Паттерн может подсказать благоприятный период для плановой покупки или продажи актива в рамках ребалансировки. Например, знание о сезонной слабости определенного сектора летом может позволить докупить его долю в портфеле по более привлекательной цене.При этом необходимо помнить, что даже устоявшиеся закономерности могут не сработать на фондовом рынке. Сезонный паттерн – инструмент для взвешенного анализа, но не гарантия поведения рынка. Глобальные кризисы, неожиданные новости или изменения монетарной политики перекрывают любой сезонный эффект.Поэтому главное правило для инвестора – дисциплина. Не стоит отказываться от стратегической ребалансировки из-за ожидания "январского ралли" или страха перед "майскими продажами". Но учитывать сезонность в рамках своей стратегии — разумно.Присматриваться, но проверятьСезонные паттерны — интересный феномен, отражающий цикличность экономики и психологию толпы. Для инвестора они могут быть полезным инструментом в арсенале, который помогает выбрать момент для сделок и оценить общий рыночный фон.Однако ключ к успеху — в комплексном подходе. Никакой календарный паттерн не заменит фундаментального анализа компании, оценки ее финансового состояния и понимания долгосрочных трендов. Сезонность стоит рассматривать как один из многих рыночных барометров, но всегда следует сверять его показания с картой инвестиционной стратегии и текущей рыночной погодой.Автор - Дмитрий Мельников, начальник управления инвестиционного консультирования ВТБ Мои Инвестиции

https://1prime.ru/20260105/birzhi-866033776.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Дмитрий Мельников https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866399759_0:71:853:924_100x100_80_0_0_fea4f09470a1fb9ace6d2729ea86389c.jpg

Дмитрий Мельников https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866399759_0:71:853:924_100x100_80_0_0_fea4f09470a1fb9ace6d2729ea86389c.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Мельников https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866399759_0:71:853:924_100x100_80_0_0_fea4f09470a1fb9ace6d2729ea86389c.jpg

мнения аналитиков, рынок, втб, мосбиржа