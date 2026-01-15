https://1prime.ru/20260115/sheremetevo-866508473.html

Рейс из Москвы в Тегеран возвращается в "Шереметьево"

2026-01-15T02:11+0300

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Самолет, выполняющий рейс SU 514 из Москвы в Тегеран, возвращается в аэропорт "Шереметьево" на фоне сообщений о закрытии воздушного пространства Ирана, выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло воздушной гавани. "(Рейс в - ред.) Тегеран 22.30 / 14 янв / SU 514 - Возврат в "Шереметьево", - говорится в сообщении.

