Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Тегеран, возвращается в Шереметьево

Добавлены подробности и бэкграунд (третий и четвертый абзац) МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Самолет, выполняющий рейс SU 514 из Москвы в Тегеран, возвращается в аэропорт "Шереметьево" на фоне сообщений о закрытии воздушного пространства Ирана, выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло воздушной гавани. "(Рейс в - ред.) Тегеран 22.30 / 14 янв / SU 514 - Возврат в "Шереметьево", - говорится в сообщении. Самолет Airbus A321 вылетел из "Шереметьево" в 23.06 мск. Согласно сервису Flightradar24, он долетел до Волгоградской области, после чего развернулся и направился в Москву. По состоянию на 01.54 мск самолет уже приступил к снижению и готовится к посадке в "Шереметьево". Ранее сервис Flightradar24 объявил о том, что власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной более чем на два часа на фоне протестов, страна принимает только международные рейсы, имеющие специальное разрешение.

