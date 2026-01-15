https://1prime.ru/20260115/sheremetevo-866508540.html
Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Тегеран, возвращается в Шереметьево
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Самолет, выполняющий рейс SU 514 из Москвы в Тегеран, возвращается в аэропорт "Шереметьево" на фоне сообщений о закрытии воздушного пространства Ирана, выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло воздушной гавани.
"(Рейс в - ред.) Тегеран 22.30 / 14 янв / SU 514 - Возврат в "Шереметьево", - говорится в сообщении.
Самолет Airbus A321 вылетел из "Шереметьево" в 23.06 мск. Согласно сервису Flightradar24, он долетел до Волгоградской области, после чего развернулся и направился в Москву. По состоянию на 01.54 мск самолет уже приступил к снижению и готовится к посадке в "Шереметьево".
Ранее сервис Flightradar24 объявил о том, что власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной более чем на два часа на фоне протестов, страна принимает только международные рейсы, имеющие специальное разрешение.
