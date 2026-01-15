Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15:45 15.01.2026 (обновлено: 15:46 15.01.2026)
 
В России ужесточат ответственность за нарушения при продаже сим-карт

В РФ ужесточат ответственность операторов связи за нарушения при продаже сим-карт

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСИМ-карты сотовых операторов мобильной связи "Билайн", "Мегафон", МТС и Yota
СИМ-карты сотовых операторов мобильной связи Билайн, Мегафон, МТС и Yota - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
СИМ-карты сотовых операторов мобильной связи "Билайн", "Мегафон", МТС и Yota. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Ответственность российских операторов связи за нарушения при продажах сим-карт ужесточат в России, соответствующие поправки в законодательство внесут в Госдуму в ближайшее время, заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"На заседании правительства подчеркнули важность борьбы с кибермошенниками. Так, был одобрен ряд поправок в законодательство. Они предусматривают усиление ответственности операторов связи за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам. В ближайшее время эти поправки будут направлены на рассмотрение депутатов", - заверили там.
Григоренко поделился, что правительство продолжает формировать комплексную систему противодействия телефонному и кибермошенничеству. На рассмотрение Госдумы уже внесен второй пакет антимошеннических инициатив, включающий около 20 мер, напомнил он. Его словам приводятся аппаратом.
Сейчас правительство формирует оперативный штаб для организации совместной работы по противодействию интернет-мошенничеству. Ключевая идея его создания - объединить усилия государства, финансового сектора и цифровых платформ для более эффективной защиты граждан от мошенников. В состав штаба войдут представители ключевых федеральных ведомств, Банка России, кредитных организаций, операторов связи и цифровых платформ.
Отмечается, что на площадке штаба также будут вырабатываться предложения по изменению законодательства для усиления защиты граждан от кибермошенников. В настоящее время формируется нормативный акт, который закрепит правила работы штаба.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 15 января 2026 - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Мишустин анонсировал принятие второго пакета мер против кибермошенников
15:08
 
МошенничествоТехнологииФинансыРОССИЯРФДмитрий ГригоренкоГосдума
 
 
