Сирия подписала соглашение с турецкой компанией о создании верфи в Тартусе

15.01.2026, ПРАЙМ

Сирия подписала соглашение с турецкой компанией о создании верфи в Тартусе

Сирия подписала стратегическое соглашение с турецкой компанией с целью запуска судостроительной отрасли в Сирии в соответствии с международными стандартами,... | 15.01.2026, ПРАЙМ

БЕЙРУТ, 15 янв - ПРАЙМ. Сирия подписала стратегическое соглашение с турецкой компанией с целью запуска судостроительной отрасли в Сирии в соответствии с международными стандартами, говорится в заявлении главного управления сирийских портов и таможни в четверг. "В рамках проекта, не имеющего аналогов в морском секторе страны, главное управление портов и таможни подписало стратегическое инвестиционное соглашение с одной из ведущих турецких компаний, предусматривающее внедрение в Сирии судостроения всех типов и классов по международным стандартам. Это соглашение станет важным переломным моментом в развитии национальной промышленной и экономической инфраструктуры", - написано в заявлении. В документе уточняется, что соглашение заключено с компанией Kozi Star Shipyard, зарегистрированной в Турции, и предусматривает создание комплексной судоверфи в сирийском порту Тартус. Согласно условиям соглашения, реализуемого по модели "строительство — эксплуатация — передача" (BOT), инвестор получает право на строительство, оснащение, эксплуатацию и управление интегрированным судостроительным комплексом, который будет заниматься строительством, ремонтом и техобслуживанием судов. Предполагается, что проект, направленный на локализацию морской промышленности в Сирии, будет соответствовать современным мировым техническим и инженерным стандартам. Срок инвестиционного контракта составляет 30 лет с момента подписания. При этом инвестор в срок до пяти лет обязуется вложить в проект не менее 190 миллионов долларов для финансирования всех работ по строительству и оснащению объекта, включая причалы, оборудование, склады и эксплуатационные сооружения, без каких-либо финансовых обязательств со стороны главного управления портов и таможни САР. Кроме того, инвестор обязуется создать 1700 прямых и 3500 сопутствующих рабочих мест, при этом доля сирийских граждан в общей численности персонала должна составлять не менее 95%. Предусмотрены программы обучения и повышения квалификации сирийских кадров, а также передача технических и технологических знаний на всех этапах морского производства. В течение последнего года Сирия подписала ряд инвестиционных соглашений с крупными международными компаниями на фоне политики открытости, начавшейся после смены власти в стране и снятия санкций.

