Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия после покупки MOL доли NIS обратится в OFAC, заявил Сийярто - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260115/siyyarto-866534441.html
Венгрия после покупки MOL доли NIS обратится в OFAC, заявил Сийярто
Венгрия после покупки MOL доли NIS обратится в OFAC, заявил Сийярто - 15.01.2026, ПРАЙМ
Венгрия после покупки MOL доли NIS обратится в OFAC, заявил Сийярто
Венгрия после соглашения венгерской нефтегазовой компании MOL с "Газпромнефтью" о покупке мажоритарной доли NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") подаст заявку в... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T17:00+0300
2026-01-15T17:00+0300
экономика
газ
сша
венгрия
белград
петер сийярто
mol
газпром нефть
nis
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910461_0:142:3075:1872_1920x0_80_0_0_f054fc4347e84ade3a1f784e96e54246.jpg
БЕЛГРАД, 15 янв - ПРАЙМ. Венгрия после соглашения венгерской нефтегазовой компании MOL с "Газпромнефтью" о покупке мажоритарной доли NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") подаст заявку в OFAC и надеется на ускоренное снятие санкций США с компании, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "MOL хочет приобрести контрольный пакет акций NIS... Что касается санкционных последствий, как только будет достигнуто первое значимое соглашение между MOL и "Газпромнефтью", мы немедленно представим его на утверждение в санкционное управление правительства США, OFAC. И я очень надеюсь, что мы получим разрешение в рамках ускоренной процедуры. Конечно, мы также проведём необходимую дипломатическую работу для поддержки этого на американском направлении", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Белграде.
https://1prime.ru/20260113/serbiya-866438760.html
сша
венгрия
белград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910461_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fbe84204742c5c3b8818f74d96ac7964.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, сша, венгрия, белград, петер сийярто, mol, газпром нефть, nis
Экономика, Газ, США, ВЕНГРИЯ, БЕЛГРАД, Петер Сийярто, MOL, Газпром нефть, NIS
17:00 15.01.2026
 
Венгрия после покупки MOL доли NIS обратится в OFAC, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия подаст заявку в OFAC после соглашения о покупке мажоритарной доли NIS

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 15 янв - ПРАЙМ. Венгрия после соглашения венгерской нефтегазовой компании MOL с "Газпромнефтью" о покупке мажоритарной доли NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") подаст заявку в OFAC и надеется на ускоренное снятие санкций США с компании, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"MOL хочет приобрести контрольный пакет акций NIS... Что касается санкционных последствий, как только будет достигнуто первое значимое соглашение между MOL и "Газпромнефтью", мы немедленно представим его на утверждение в санкционное управление правительства США, OFAC. И я очень надеюсь, что мы получим разрешение в рамках ускоренной процедуры. Конечно, мы также проведём необходимую дипломатическую работу для поддержки этого на американском направлении", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Белграде.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич рассказал, когда ожидается окончательный договор о покупке NIS
13 января, 12:59
 
ЭкономикаГазСШАВЕНГРИЯБЕЛГРАДПетер СийяртоMOLГазпром нефтьNIS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала