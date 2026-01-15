https://1prime.ru/20260115/siyyarto-866534441.html

Венгрия после покупки MOL доли NIS обратится в OFAC, заявил Сийярто

Венгрия после покупки MOL доли NIS обратится в OFAC, заявил Сийярто - 15.01.2026

Венгрия после покупки MOL доли NIS обратится в OFAC, заявил Сийярто

Венгрия после соглашения венгерской нефтегазовой компании MOL с "Газпромнефтью" о покупке мажоритарной доли NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") подаст заявку в... | 15.01.2026, ПРАЙМ

БЕЛГРАД, 15 янв - ПРАЙМ. Венгрия после соглашения венгерской нефтегазовой компании MOL с "Газпромнефтью" о покупке мажоритарной доли NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") подаст заявку в OFAC и надеется на ускоренное снятие санкций США с компании, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "MOL хочет приобрести контрольный пакет акций NIS... Что касается санкционных последствий, как только будет достигнуто первое значимое соглашение между MOL и "Газпромнефтью", мы немедленно представим его на утверждение в санкционное управление правительства США, OFAC. И я очень надеюсь, что мы получим разрешение в рамках ускоренной процедуры. Конечно, мы также проведём необходимую дипломатическую работу для поддержки этого на американском направлении", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Белграде.

