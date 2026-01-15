https://1prime.ru/20260115/sk-866509345.html
СК за 15 лет обеспечил возмещение ущерба на триллион рублей
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Следователи СК РФ за 15 лет обеспечили возмещение ущерба на один триллион рублей в бюджет страны и гражданам, говорится в тексте поздравления председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
По словам главы ведомства, за 15 лет СК России проделана масштабная работа. Так, было окончено производство 1,7 миллиона уголовных дел, по которым привлечены к ответственности 1,85 миллиона виновных лиц, включая свыше 346 тысяч коррупционеров.
"Бюджету государства и гражданам удалось возместить ущерб в размере более одного триллиона рублей", - говорится в тексте поздравления, опубликованного в Telegram-канале ведомства.
В России 15 января отмечается День образования Следственного комитета России.
