Аэропорт в Сочи оснастили новейшей системой связи диспетчеров с самолетами

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Компания "Азимут" госкорпорации "Ростех" установила в аэропорту Сочи современное оборудование, которое обеспечит надежную связь между диспетчерами, экипажами самолетов и аэродромными службами, сообщили в госкорпорации. "Компания "Азимут" Госкорпорации Ростех установила в аэропорту Сочи современные системы речевой связи, записи и воспроизведения информации VCS 2700 и CDR 2700. Оборудование обеспечит оперативную и надежную связь диспетчеров с экипажами и аэродромными службами. Также будет вестись круглосуточная запись оперативной информации и данных с систем наблюдения. Новая аппаратура повысит безопасность полетов, сократит издержки и увеличит пропускную способность крупнейшего курортного аэроузла страны", - говорится в пресс-релизе "Ростеха". Система VCS 2700 предназначена для оперативной связи диспетчеров с экипажами, авиаслужбами и органами воздушного движения. Комплекс CDR 2700 применяется для регистрации голосовых сообщений и используется при регистрации плановой и метеорологической информации. По итогам испытания изделия подтвердили соответствие заявленным характеристикам и готовность к вводу в эксплуатацию. "Аэропорты и авиаперевозчики, а также органы ОрВД (организации воздушного движения - ред.) и провайдеры аэронавигационного обслуживания заинтересованы в увеличении пропускной способности воздушного пространства. Также в приоритете - повышение безопасности полетов, сокращение времени простоя воздушных судов, снижение расходов на топливо... Поставляемое компанией оборудование подтвердило свою надежность и отказоустойчивость. Это особенно важно для аэропорта нашей курортной столицы, пассажиропоток которой уступает лишь московским и петербургским авиагаваням", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Азимута" Алексея Гальченкова. Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и другие.

