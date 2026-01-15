Аэропорт в Сочи оснастили новейшей системой связи диспетчеров с самолетами
Международный аэропорт в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Компания "Азимут" госкорпорации "Ростех" установила в аэропорту Сочи современное оборудование, которое обеспечит надежную связь между диспетчерами, экипажами самолетов и аэродромными службами, сообщили в госкорпорации.
"Компания "Азимут" Госкорпорации Ростех установила в аэропорту Сочи современные системы речевой связи, записи и воспроизведения информации VCS 2700 и CDR 2700. Оборудование обеспечит оперативную и надежную связь диспетчеров с экипажами и аэродромными службами. Также будет вестись круглосуточная запись оперативной информации и данных с систем наблюдения. Новая аппаратура повысит безопасность полетов, сократит издержки и увеличит пропускную способность крупнейшего курортного аэроузла страны", - говорится в пресс-релизе "Ростеха".
Система VCS 2700 предназначена для оперативной связи диспетчеров с экипажами, авиаслужбами и органами воздушного движения. Комплекс CDR 2700 применяется для регистрации голосовых сообщений и используется при регистрации плановой и метеорологической информации. По итогам испытания изделия подтвердили соответствие заявленным характеристикам и готовность к вводу в эксплуатацию.
"Аэропорты и авиаперевозчики, а также органы ОрВД (организации воздушного движения - ред.) и провайдеры аэронавигационного обслуживания заинтересованы в увеличении пропускной способности воздушного пространства. Также в приоритете - повышение безопасности полетов, сокращение времени простоя воздушных судов, снижение расходов на топливо... Поставляемое компанией оборудование подтвердило свою надежность и отказоустойчивость. Это особенно важно для аэропорта нашей курортной столицы, пассажиропоток которой уступает лишь московским и петербургским авиагаваням", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Азимута" Алексея Гальченкова.
