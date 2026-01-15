Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260115/sostoyanie-866547398.html
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Новое выступление министра обороны Украины Михаила Федорова о масштабах дезертирства в рядах ВСУ стало первым официальным подтверждением критического положения украинской армии, сообщает CNN.Ранее во время заседания Верховной рады глава ведомства сообщил, что около двух миллионов украинцев находятся в розыске по линии военкоматов, а порядка 200 тысяч бойцов ВСУ самовольно покинули свои части."Слухи о низком моральном духе и высоком уровне дезертирства ходят уже давно, но комментарии Федорова — первый случай, когда истинный масштаб проблемы о плачевном состоянии ВСУ раскрыл высокопоставленный украинский чиновник", — говорится в материале.Также подчеркивается, что положение ВСУ на линии фронта остается тяжелым: российская армия значительно сильнее, а украинские войска уступают по численности и вооружению.Киевский режим в последнее время столкнулся с дефицитом личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
23:13 15.01.2026
 
На Западе забили тревогу после признания министра обороны Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Новое выступление министра обороны Украины Михаила Федорова о масштабах дезертирства в рядах ВСУ стало первым официальным подтверждением критического положения украинской армии, сообщает CNN.
Ранее во время заседания Верховной рады глава ведомства сообщил, что около двух миллионов украинцев находятся в розыске по линии военкоматов, а порядка 200 тысяч бойцов ВСУ самовольно покинули свои части.
Флаги с символикой Евросоюза
Действия ЕС в адрес России вызвали ярость на Западе
22:44
22:44
"Слухи о низком моральном духе и высоком уровне дезертирства ходят уже давно, но комментарии Федорова — первый случай, когда истинный масштаб проблемы о плачевном состоянии ВСУ раскрыл высокопоставленный украинский чиновник", — говорится в материале.
Также подчеркивается, что положение ВСУ на линии фронта остается тяжелым: российская армия значительно сильнее, а украинские войска уступают по численности и вооружению.
Киевский режим в последнее время столкнулся с дефицитом личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
Флаги ЕС в Брюсселе
СМИ раскрыли, какой неожиданный удар получил ЕС от России
22:36
22:36
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
