Дочь Сулеймана Керимова инициировала инвестиционный спор против Швейцарии - 15.01.2026
Дочь Сулеймана Керимова инициировала инвестиционный спор против Швейцарии
2026-01-15T20:15+0300
2026-01-15T20:15+0300
мировая экономика
швейцария
сулейман керимов
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Дочь миллиардера Сулеймана Керимова Гульнара инициировала первый в истории инвестиционный спор против Швейцарии по вопросам санкций, говорится в сообщении адвокатского бюро Asari Legal. "Команда Asari Legal представляет интересы Гульнары Керимовой в инвестиционном арбитражном разбирательстве против Швейцарской Конфедерации на основании Соглашения между СССР и Швейцарией о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1 декабря 1990 года", - сказано в сообщении компании. Отмечается, что спор затрагивает вопросы защиты инвестиций и соблюдения международных обязательств государства в условиях санкционных ограничений. "Asari Legal представляет российского инвестора в первом в истории инвестиционном споре против Швейцарии по вопросам санкций. Дело имеет прецедентное значение для международной инвестиционной практики", - указали в адвокатском бюро.
мировая экономика, швейцария, сулейман керимов
Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, Сулейман Керимов
20:15 15.01.2026
 
Дочь Сулеймана Керимова инициировала инвестиционный спор против Швейцарии

Дочь Сулеймана Керимова Гульнара инициировала инвестиционный спор против Швейцарии

Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Дочь миллиардера Сулеймана Керимова Гульнара инициировала первый в истории инвестиционный спор против Швейцарии по вопросам санкций, говорится в сообщении адвокатского бюро Asari Legal.
"Команда Asari Legal представляет интересы Гульнары Керимовой в инвестиционном арбитражном разбирательстве против Швейцарской Конфедерации на основании Соглашения между СССР и Швейцарией о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1 декабря 1990 года", - сказано в сообщении компании.
Отмечается, что спор затрагивает вопросы защиты инвестиций и соблюдения международных обязательств государства в условиях санкционных ограничений.
"Asari Legal представляет российского инвестора в первом в истории инвестиционном споре против Швейцарии по вопросам санкций. Дело имеет прецедентное значение для международной инвестиционной практики", - указали в адвокатском бюро.
 
