Дочь Сулеймана Керимова инициировала инвестиционный спор против Швейцарии
2026-01-15T20:15+0300
мировая экономика
швейцария
сулейман керимов
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Дочь миллиардера Сулеймана Керимова Гульнара инициировала первый в истории инвестиционный спор против Швейцарии по вопросам санкций, говорится в сообщении адвокатского бюро Asari Legal. "Команда Asari Legal представляет интересы Гульнары Керимовой в инвестиционном арбитражном разбирательстве против Швейцарской Конфедерации на основании Соглашения между СССР и Швейцарией о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1 декабря 1990 года", - сказано в сообщении компании. Отмечается, что спор затрагивает вопросы защиты инвестиций и соблюдения международных обязательств государства в условиях санкционных ограничений. "Asari Legal представляет российского инвестора в первом в истории инвестиционном споре против Швейцарии по вопросам санкций. Дело имеет прецедентное значение для международной инвестиционной практики", - указали в адвокатском бюро.
