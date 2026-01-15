https://1prime.ru/20260115/spor-866544042.html

Дочь Сулеймана Керимова инициировала инвестиционный спор против Швейцарии

Дочь Сулеймана Керимова инициировала инвестиционный спор против Швейцарии - 15.01.2026, ПРАЙМ

Дочь Сулеймана Керимова инициировала инвестиционный спор против Швейцарии

15.01.2026

мировая экономика

швейцария

сулейман керимов

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Дочь миллиардера Сулеймана Керимова Гульнара инициировала первый в истории инвестиционный спор против Швейцарии по вопросам санкций, говорится в сообщении адвокатского бюро Asari Legal. "Команда Asari Legal представляет интересы Гульнары Керимовой в инвестиционном арбитражном разбирательстве против Швейцарской Конфедерации на основании Соглашения между СССР и Швейцарией о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1 декабря 1990 года", - сказано в сообщении компании. Отмечается, что спор затрагивает вопросы защиты инвестиций и соблюдения международных обязательств государства в условиях санкционных ограничений. "Asari Legal представляет российского инвестора в первом в истории инвестиционном споре против Швейцарии по вопросам санкций. Дело имеет прецедентное значение для международной инвестиционной практики", - указали в адвокатском бюро.

2026

