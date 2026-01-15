https://1prime.ru/20260115/ssha-866534182.html

В США за неделю сократилось число заявок на пособие по безработице

В США за неделю сократилось число заявок на пособие по безработице - 15.01.2026, ПРАЙМ

В США за неделю сократилось число заявок на пособие по безработице

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 января, сократилось на 9 тысяч по сравнению с пересмотренным значением... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T16:57+0300

2026-01-15T16:57+0300

2026-01-15T16:57+0300

экономика

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 января, сократилось на 9 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 207 тысяч - до 198 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя - до 215 тысяч с изначального уровня предыдущего уровня в 208 тысяч. Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 6 500 по сравнению с показателем недельной давности - до 205 тысяч. Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 января, снизилось на 19 тысяч к уровню предыдущей недели и составило 1,884 миллиона. Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

https://1prime.ru/20260115/usa-866521429.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша