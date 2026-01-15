Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США за неделю сократилось число заявок на пособие по безработице - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260115/ssha-866534182.html
В США за неделю сократилось число заявок на пособие по безработице
В США за неделю сократилось число заявок на пособие по безработице - 15.01.2026, ПРАЙМ
В США за неделю сократилось число заявок на пособие по безработице
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 января, сократилось на 9 тысяч по сравнению с пересмотренным значением... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T16:57+0300
2026-01-15T16:57+0300
экономика
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 января, сократилось на 9 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 207 тысяч - до 198 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя - до 215 тысяч с изначального уровня предыдущего уровня в 208 тысяч. Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 6 500 по сравнению с показателем недельной давности - до 205 тысяч. Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 января, снизилось на 19 тысяч к уровню предыдущей недели и составило 1,884 миллиона. Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
https://1prime.ru/20260115/usa-866521429.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
16:57 15.01.2026
 
В США за неделю сократилось число заявок на пособие по безработице

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось на девять тысяч

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 января, сократилось на 9 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 207 тысяч - до 198 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя - до 215 тысяч с изначального уровня предыдущего уровня в 208 тысяч.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 6 500 по сравнению с показателем недельной давности - до 205 тысяч.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 января, снизилось на 19 тысяч к уровню предыдущей недели и составило 1,884 миллиона.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Появились данные о доходах США от новых импортных пошлин на микрочипы
12:13
 
ЭкономикаМировая экономикаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала