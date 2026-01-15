https://1prime.ru/20260115/ssha-866534182.html
В США за неделю сократилось число заявок на пособие по безработице
2026-01-15T16:57+0300
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 января, сократилось на 9 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 207 тысяч - до 198 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя - до 215 тысяч с изначального уровня предыдущего уровня в 208 тысяч. Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 6 500 по сравнению с показателем недельной давности - до 205 тысяч. Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 января, снизилось на 19 тысяч к уровню предыдущей недели и составило 1,884 миллиона. Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
