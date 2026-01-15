https://1prime.ru/20260115/ssha-866547079.html

Тайваньские компании инвестируют в развитие энергетики и ИИ в США

Тайваньские компании инвестируют в развитие энергетики и ИИ в США - 15.01.2026, ПРАЙМ

Тайваньские компании инвестируют в развитие энергетики и ИИ в США

Тайваньские компании инвестируют не менее 250 миллиардов долларов в развитие производства полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта на территории... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T23:02+0300

2026-01-15T23:02+0300

2026-01-15T23:02+0300

технологии

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8f51e8116dad328653cbe7b33b1d693.jpg

ВАШИНГТОН, 15 янв – ПРАЙМ. Тайваньские компании инвестируют не менее 250 миллиардов долларов в развитие производства полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта на территории США, сообщил американский минторг. "Тайваньские компании в сфере полупроводников и технологий инвестируют не менее 250 миллиардов долларов в строительство и расширение производства и инновационных мощностей в области передовых полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта в США", - говорится в сообщении минторга.

https://1prime.ru/20260115/tramp-866546932.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша