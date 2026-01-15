Тайваньские компании инвестируют в развитие энергетики и ИИ в США

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.01.2026
ВАШИНГТОН, 15 янв – ПРАЙМ. Тайваньские компании инвестируют не менее 250 миллиардов долларов в развитие производства полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта на территории США, сообщил американский минторг. "Тайваньские компании в сфере полупроводников и технологий инвестируют не менее 250 миллиардов долларов в строительство и расширение производства и инновационных мощностей в области передовых полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта в США", - говорится в сообщении минторга.
технологии, мировая экономика, сша
Технологии, Мировая экономика, США
23:02 15.01.2026
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов
Доллары США
Доллары США
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Кутузов
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 15 янв – ПРАЙМ. Тайваньские компании инвестируют не менее 250 миллиардов долларов в развитие производства полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта на территории США, сообщил американский минторг.
"Тайваньские компании в сфере полупроводников и технологий инвестируют не менее 250 миллиардов долларов в строительство и расширение производства и инновационных мощностей в области передовых полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта в США", - говорится в сообщении минторга.
