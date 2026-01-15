https://1prime.ru/20260115/ssha-866547079.html
Тайваньские компании инвестируют в развитие энергетики и ИИ в США
Тайваньские компании инвестируют в развитие энергетики и ИИ в США - 15.01.2026, ПРАЙМ
Тайваньские компании инвестируют в развитие энергетики и ИИ в США
Тайваньские компании инвестируют не менее 250 миллиардов долларов в развитие производства полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта на территории... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T23:02+0300
2026-01-15T23:02+0300
2026-01-15T23:02+0300
технологии
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8f51e8116dad328653cbe7b33b1d693.jpg
ВАШИНГТОН, 15 янв – ПРАЙМ. Тайваньские компании инвестируют не менее 250 миллиардов долларов в развитие производства полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта на территории США, сообщил американский минторг. "Тайваньские компании в сфере полупроводников и технологий инвестируют не менее 250 миллиардов долларов в строительство и расширение производства и инновационных мощностей в области передовых полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта в США", - говорится в сообщении минторга.
https://1prime.ru/20260115/tramp-866546932.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e9581f7b27bd0e06184c9babc032795a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, сша
Технологии, Мировая экономика, США
Тайваньские компании инвестируют в развитие энергетики и ИИ в США
Тайваньские компании инвестируют не менее $250 млрд в развитие энергетики и ИИ в США