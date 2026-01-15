Суд взыскал с посольства Украины задолженность в пользу МОЭК

https://1prime.ru/20260115/sud-866520741.html
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) взыскал с посольства Украины в России, не функционирующего с 2022 года, более 3,6 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд полностью удовлетворил иск, взыскав с ответчика задолженность и пени по заключенным в 2009 году договорам снабжения теплом и горячей водой. По одному из них – за период с декабря 2024 года по февраль 2025 года, по другому – за период с марта по июнь 2025 года. МОЭК с 2022 года подала 15 исков к посольству Украины. Не рассмотрен пока один из них - на сумму более 2,4 миллиона рублей, еще один суд вернул истцу. Ранее были полностью удовлетворены исковые требования на общую сумму свыше 40 миллионов рублей. Ответчик своего представителя в суд не направляет. МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
