"Никто не видел". На Западе запаниковали из-за происходящего в зоне СВО
Новая тактика российских войск с применением безэкипажных катеров (БЭК) "Сириус-82" в дельте реки Днепр может сильно затруднить положение ВСУ, пишет польское...
2026-01-15T17:47+0300
2026-01-15T17:47+0300
2026-01-15T18:03+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863690245_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_32f30299d90c9b384821a05b18fe4e78.jpg
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Новая тактика российских войск с применением безэкипажных катеров (БЭК) "Сириус-82" в дельте реки Днепр может сильно затруднить положение ВСУ, пишет польское издание Interia."Минирование Днепра может существенно затруднить действия украинских войск, которые пытаются осуществлять десантные операции", — отмечается в материале.Издание уточняет со ссылкой на источники, что в рядах украинских военных "таких беспилотников еще никто не видел".Во вторник в Минобороны России сообщили об успешной операции в дельте Днепра в Херсонской области с использованием БЭК "Сириус-82". В оборонном ведомстве отметили эффективность его применения.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Interia: тактика российской армии с применением БЭК усложнит положение ВСУ