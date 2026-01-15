Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никто не видел". На Западе запаниковали из-за происходящего в зоне СВО - 15.01.2026, ПРАЙМ
"Никто не видел". На Западе запаниковали из-за происходящего в зоне СВО
"Никто не видел". На Западе запаниковали из-за происходящего в зоне СВО
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Новая тактика российских войск с применением безэкипажных катеров (БЭК) "Сириус-82" в дельте реки Днепр может сильно затруднить положение ВСУ, пишет польское издание Interia."Минирование Днепра может существенно затруднить действия украинских войск, которые пытаются осуществлять десантные операции", — отмечается в материале.Издание уточняет со ссылкой на источники, что в рядах украинских военных "таких беспилотников еще никто не видел".Во вторник в Минобороны России сообщили об успешной операции в дельте Днепра в Херсонской области с использованием БЭК "Сириус-82". В оборонном ведомстве отметили эффективность его применения.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
17:47 15.01.2026 (обновлено: 18:03 15.01.2026)
 
"Никто не видел". На Западе запаниковали из-за происходящего в зоне СВО

Interia: тактика российской армии с применением БЭК усложнит положение ВСУ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Новая тактика российских войск с применением безэкипажных катеров (БЭК) "Сириус-82" в дельте реки Днепр может сильно затруднить положение ВСУ, пишет польское издание Interia.
"Минирование Днепра может существенно затруднить действия украинских войск, которые пытаются осуществлять десантные операции", — отмечается в материале.
Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
"Превратятся в жертв": на Западе поражены развитием событий в зоне СВО
05:04
Издание уточняет со ссылкой на источники, что в рядах украинских военных "таких беспилотников еще никто не видел".
Во вторник в Минобороны России сообщили об успешной операции в дельте Днепра в Херсонской области с использованием БЭК "Сириус-82". В оборонном ведомстве отметили эффективность его применения.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Боевая работа расчета гаубицы Мста-С ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
На Западе признались, что Украина в самом сложном положении за время СВО
Вчера, 05:35
 
Мировая экономикаРОССИЯКиевЗАПАДДмитрий ПесковВасилий НебензяВладимир ПутинВСУ
 
 
