США задержали в Карибском бассейне еще один танкер - 15.01.2026
США задержали в Карибском бассейне еще один танкер
2026-01-15T18:10+0300
2026-01-15T18:10+0300
происшествия
бизнес
сша
вашингтон
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Военнослужащие США в рамках действий оперативной группы "Южное копье" задержали в Карибском бассейне еще один танкер - судно под названием Veronica, которое Вашингтон обвиняет в перевозке подсанкционной нефти, следует из распространенного в четверг заявления Южного командования вооруженных сил США. Как отмечается, операция была проведена до рассвета силами морской пехоты и ВМС США из состава объединенной оперативной группы "Южное копье" при поддержке министерства внутренней безопасности и министерства юстиции. Высадка осуществлялась с борта авианосца USS Gerald R. Ford, задержание прошло без инцидентов. В командовании заявили, что танкер Veronica стал "очередным судном, действовавшим в нарушение установленного президентом США карантина на суда с подсанкционной нефтью в Карибском регионе", назвав операцию "подтверждением эффективности действий оперативной группы". Американская сторона официально не раскрыла информацию о владельце танкера, стране его регистрации и пункте назначения груза. Между тем ранее в рамках операций группы "Южное копье" силами США были захвачены ряд других нефтяных танкеров, в том числе "Маринера" и "София", нарушавших, по мнению Вашингтона, санкционный режим в отношении венесуэльской нефти.
сша
вашингтон
бизнес, сша, вашингтон
Происшествия, Бизнес, США, ВАШИНГТОН
18:10 15.01.2026
 
США задержали в Карибском бассейне еще один танкер

Военнослужащие США задержали в Карибском бассейне танкер Veronica

© Unsplash/Ian Simmonds Танкеры
Танкеры
Танкеры. Архивное фото
© Unsplash/Ian Simmonds
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Военнослужащие США в рамках действий оперативной группы "Южное копье" задержали в Карибском бассейне еще один танкер - судно под названием Veronica, которое Вашингтон обвиняет в перевозке подсанкционной нефти, следует из распространенного в четверг заявления Южного командования вооруженных сил США.
Как отмечается, операция была проведена до рассвета силами морской пехоты и ВМС США из состава объединенной оперативной группы "Южное копье" при поддержке министерства внутренней безопасности и министерства юстиции. Высадка осуществлялась с борта авианосца USS Gerald R. Ford, задержание прошло без инцидентов.
В командовании заявили, что танкер Veronica стал "очередным судном, действовавшим в нарушение установленного президентом США карантина на суда с подсанкционной нефтью в Карибском регионе", назвав операцию "подтверждением эффективности действий оперативной группы".
Американская сторона официально не раскрыла информацию о владельце танкера, стране его регистрации и пункте назначения груза.
Между тем ранее в рамках операций группы "Южное копье" силами США были захвачены ряд других нефтяных танкеров, в том числе "Маринера" и "София", нарушавших, по мнению Вашингтона, санкционный режим в отношении венесуэльской нефти.
