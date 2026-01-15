https://1prime.ru/20260115/tanker-866540206.html

США задержали в Карибском бассейне еще один танкер

США задержали в Карибском бассейне еще один танкер - 15.01.2026, ПРАЙМ

США задержали в Карибском бассейне еще один танкер

Военнослужащие США в рамках действий оперативной группы "Южное копье" задержали в Карибском бассейне еще один танкер - судно под названием Veronica, которое... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T18:10+0300

2026-01-15T18:10+0300

2026-01-15T18:10+0300

происшествия

бизнес

сша

вашингтон

https://cdnn.1prime.ru/img/84141/97/841419715_3:0:2399:1348_1920x0_80_0_0_dde68535ac958d65da0b271209483a00.jpg

ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Военнослужащие США в рамках действий оперативной группы "Южное копье" задержали в Карибском бассейне еще один танкер - судно под названием Veronica, которое Вашингтон обвиняет в перевозке подсанкционной нефти, следует из распространенного в четверг заявления Южного командования вооруженных сил США. Как отмечается, операция была проведена до рассвета силами морской пехоты и ВМС США из состава объединенной оперативной группы "Южное копье" при поддержке министерства внутренней безопасности и министерства юстиции. Высадка осуществлялась с борта авианосца USS Gerald R. Ford, задержание прошло без инцидентов. В командовании заявили, что танкер Veronica стал "очередным судном, действовавшим в нарушение установленного президентом США карантина на суда с подсанкционной нефтью в Карибском регионе", назвав операцию "подтверждением эффективности действий оперативной группы". Американская сторона официально не раскрыла информацию о владельце танкера, стране его регистрации и пункте назначения груза. Между тем ранее в рамках операций группы "Южное копье" силами США были захвачены ряд других нефтяных танкеров, в том числе "Маринера" и "София", нарушавших, по мнению Вашингтона, санкционный режим в отношении венесуэльской нефти.

https://1prime.ru/20260112/tankery-866417592.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, вашингтон