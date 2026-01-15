https://1prime.ru/20260115/tanker-866540206.html
США задержали в Карибском бассейне еще один танкер
США задержали в Карибском бассейне еще один танкер
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Военнослужащие США в рамках действий оперативной группы "Южное копье" задержали в Карибском бассейне еще один танкер - судно под названием Veronica, которое Вашингтон обвиняет в перевозке подсанкционной нефти, следует из распространенного в четверг заявления Южного командования вооруженных сил США. Как отмечается, операция была проведена до рассвета силами морской пехоты и ВМС США из состава объединенной оперативной группы "Южное копье" при поддержке министерства внутренней безопасности и министерства юстиции. Высадка осуществлялась с борта авианосца USS Gerald R. Ford, задержание прошло без инцидентов. В командовании заявили, что танкер Veronica стал "очередным судном, действовавшим в нарушение установленного президентом США карантина на суда с подсанкционной нефтью в Карибском регионе", назвав операцию "подтверждением эффективности действий оперативной группы". Американская сторона официально не раскрыла информацию о владельце танкера, стране его регистрации и пункте назначения груза. Между тем ранее в рамках операций группы "Южное копье" силами США были захвачены ряд других нефтяных танкеров, в том числе "Маринера" и "София", нарушавших, по мнению Вашингтона, санкционный режим в отношении венесуэльской нефти.
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Военнослужащие США в рамках действий оперативной группы "Южное копье" задержали в Карибском бассейне еще один танкер - судно под названием Veronica, которое Вашингтон обвиняет в перевозке подсанкционной нефти, следует из распространенного в четверг заявления Южного командования вооруженных сил США.
Как отмечается, операция была проведена до рассвета силами морской пехоты и ВМС США
из состава объединенной оперативной группы "Южное копье" при поддержке министерства внутренней безопасности и министерства юстиции. Высадка осуществлялась с борта авианосца USS Gerald R. Ford, задержание прошло без инцидентов.
В командовании заявили, что танкер Veronica стал "очередным судном, действовавшим в нарушение установленного президентом США карантина на суда с подсанкционной нефтью в Карибском регионе", назвав операцию "подтверждением эффективности действий оперативной группы".
Американская сторона официально не раскрыла информацию о владельце танкера, стране его регистрации и пункте назначения груза.
Между тем ранее в рамках операций группы "Южное копье" силами США были захвачены ряд других нефтяных танкеров, в том числе "Маринера" и "София", нарушавших, по мнению Вашингтона
, санкционный режим в отношении венесуэльской нефти.
