Вскрытие тела из района поиска Баумгертнера не завершено, сообщили военные - 15.01.2026
Вскрытие тела из района поиска Баумгертнера не завершено, сообщили военные
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Вскрытие тела, найденного в районе поисков экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, еще не завершено, его личность не подтверждена, сообщила РИА Новости пресс-служба британской военной базы "Акротири" на Кипре, где проводили вскрытие. "Вскрытие пока не было завершено, у нас пока нет результатов... Я не могу подтвердить личность мертвого человека", - сообщили РИА Новости в пресс-службе военной базы.Представители "Акротири" подтвердили, что вскрытие осуществляется в четверг.Полиция Кипра вела масштабные поиски Баумгертнера с 11 января. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. В среду местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя.
16:17 15.01.2026 (обновлено: 16:28 15.01.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВладислав Баумгертнер
Владислав Баумгертнер. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Вскрытие тела, найденного в районе поисков экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, еще не завершено, его личность не подтверждена, сообщила РИА Новости пресс-служба британской военной базы "Акротири" на Кипре, где проводили вскрытие.
"Вскрытие пока не было завершено, у нас пока нет результатов... Я не могу подтвердить личность мертвого человека", - сообщили РИА Новости в пресс-службе военной базы.
Представители "Акротири" подтвердили, что вскрытие осуществляется в четверг.
Полиция Кипра вела масштабные поиски Баумгертнера с 11 января. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. В среду местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя.
 
