СМИ: тело, найденное в районе поисков Баумгертнера, идентифицировано - 15.01.2026
СМИ: тело, найденное в районе поисков Баумгертнера, идентифицировано
кипр
уралкалий
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Найденное на Кипре тело пропавшего экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера было идентифицировано по результатам экспертизы, сообщило в четверг кипрское издание "Филелефтерос" со ссылкой на источники. "Вскрытие тела было завершено в четверг днем ​​и проведено иностранным судебно-медицинским экспертом, сотрудничающим с британскими базами... Информация указывает на то, что все сходится в том, что тело принадлежит 56-летнему российскому бизнесмену, пропавшему без вести 7 января. Однако официальное подтверждение его личности будет сделано после получения результатов ДНК-тестов", - пишет газета. Издание также сообщает, что во время вскрытия были взяты образцы для анализа ДНК и токсикологической экспертизы, а также образцы тканей для установления причины смерти. При этом причина смерти остается неизвестной, добавляет газета. Полиция Кипра вела масштабные поиски Баумгертнера с 11 января. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. В среду местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя.
кипр
кипр, уралкалий
КИПР, Уралкалий
23:05 15.01.2026
 
СМИ: тело, найденное в районе поисков Баумгертнера, идентифицировано

Филелефтерос: тело, найденное на Кипре в районе поисков Баумгертнера, идентифицировано

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкс-гендиректор ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер
Экс-гендиректор ОАО Уралкалий Владислав Баумгертнер - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Экс-гендиректор ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Найденное на Кипре тело пропавшего экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера было идентифицировано по результатам экспертизы, сообщило в четверг кипрское издание "Филелефтерос" со ссылкой на источники.
"Вскрытие тела было завершено в четверг днем ​​и проведено иностранным судебно-медицинским экспертом, сотрудничающим с британскими базами... Информация указывает на то, что все сходится в том, что тело принадлежит 56-летнему российскому бизнесмену, пропавшему без вести 7 января. Однако официальное подтверждение его личности будет сделано после получения результатов ДНК-тестов", - пишет газета.
Издание также сообщает, что во время вскрытия были взяты образцы для анализа ДНК и токсикологической экспертизы, а также образцы тканей для установления причины смерти. При этом причина смерти остается неизвестной, добавляет газета.
Полиция Кипра вела масштабные поиски Баумгертнера с 11 января. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. В среду местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя.
Друг Баумгертнера рассказал о дне его пропаже на Кипре
16:49
 
КИПРУралкалий
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала