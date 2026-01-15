https://1prime.ru/20260115/timoshenko-866524225.html

Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском

Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском - 15.01.2026, ПРАЙМ

Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила Владимира Зеленского в коррупции. Ее цитирует издание "Страна.ua"."Украина превращена в...

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила Владимира Зеленского в коррупции. Ее цитирует издание "Страна.ua"."Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях - от главы до последнего чиновника. Мы как боролись, так и будем бороться против масштабной коррупции, охватившей все ветви власти на Украине", — сказала она во время выступления в Верховной Раде.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера "Батькивщины" с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Ей предъявлены обвинения.Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении политика. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.

