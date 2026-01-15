Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260115/timoshenko-866524225.html
Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском
Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском - 15.01.2026, ПРАЙМ
Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила Владимира Зеленского в коррупции. Ее цитирует издание "Страна.ua"."Украина превращена в... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T13:45+0300
2026-01-15T13:45+0300
юлия тимошенко
украина
владимир зеленский
рада
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866477728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5f2ab802c062dd1015e16fecf211eab.jpg
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила Владимира Зеленского в коррупции. Ее цитирует издание "Страна.ua"."Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях - от главы до последнего чиновника. Мы как боролись, так и будем бороться против масштабной коррупции, охватившей все ветви власти на Украине", — сказала она во время выступления в Верховной Раде.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера "Батькивщины" с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Ей предъявлены обвинения.Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении политика. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
https://1prime.ru/20260114/zelenskiy-866468771.html
https://1prime.ru/20251229/putin-866022086.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866477728_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44a423b2802efc2a40c0f9fb3b489db9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юлия тимошенко, украина, владимир зеленский, рада, набу
Юлия Тимошенко, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, НАБУ
13:45 15.01.2026
 
Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском

Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила Владимира Зеленского в коррупции. Ее цитирует издание "Страна.ua".

"Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях - от главы до последнего чиновника. Мы как боролись, так и будем бороться против масштабной коррупции, охватившей все ветви власти на Украине", — сказала она во время выступления в Верховной Раде.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Зеленский сделал истеричное заявление о конфликте на Украине
Вчера, 09:21
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера "Батькивщины" с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Ей предъявлены обвинения.

Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении политика. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому
29 декабря 2025, 09:22
 
Юлия ТимошенкоУКРАИНАВладимир ЗеленскийРадаНАБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала