Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском
Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции
Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила Владимира Зеленского в коррупции. Ее цитирует издание "Страна.ua".
"Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях - от главы до последнего чиновника. Мы как боролись, так и будем бороться против масштабной коррупции, охватившей все ветви власти на Украине", — сказала она во время выступления в Верховной Раде.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера "Батькивщины" с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Ей предъявлены обвинения.
Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении политика. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
