ТМК увеличит уставный капитал после перехода на единую акцию - 15.01.2026
ТМК увеличит уставный капитал после перехода на единую акцию
ТМК увеличит уставный капитал после перехода на единую акцию - 15.01.2026, ПРАЙМ
ТМК увеличит уставный капитал после перехода на единую акцию
Трубная металлургическая компания (ТМК) разместила 47,138 миллиона акций в рамках перехода на единую акцию, что увеличит уставный капитал примерно на 4,5% после | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T17:46+0300
2026-01-15T17:46+0300
экономика
рынок
рф
чтпз
тмк
банк россии
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) разместила 47,138 миллиона акций в рамках перехода на единую акцию, что увеличит уставный капитал примерно на 4,5% после регистрации дополнительного выпуска Банком России, следует из материалов предприятия. Ранее ТМК завершила присоединение восьми ключевых дочерних предприятий к материнской компании. С 1 января Волжский трубный (ВТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Северский трубный (СТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Таганрогский металлургический (Тагмет) и Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) заводы, "ТМК Трубопроводные решения" и "Торговый дом ТМК" стали филиалами компании. Компания разместила 47,138 миллиона акций по цене 10 рублей за штуку, что составляет примерно 4,48% от уставного капитала ТМК до реорганизации. Согласно отчету за первое полугодие 2025 года, количество выпущенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая составляло 1,052 миллиарда штук. "После регистрации Банком России отчетов об итогах дополнительных выпусков акций ПАО "ТМК" будут зарегистрированы изменения в устав компании в части увеличения размера уставного капитала", - уточнили РИА Новости в пресс-службе компании. Летом предприятие сообщало, что акции миноритариев дочерних обществ, которые согласятся на присоединение к материнской компании, будут обменяны на акции ТМК, для этого планировалось провести дополнительную эмиссию акций до 5% уставного капитала. ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.
рф
рынок, рф, чтпз, тмк, банк россии
Экономика, Рынок, РФ, ЧТПЗ, ТМК, Банк России
17:46 15.01.2026
 
ТМК увеличит уставный капитал после перехода на единую акцию

ТМК увеличит уставный капитал на 4,5% после перехода на единую акцию

ТМК
ТМК
ТМК. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) разместила 47,138 миллиона акций в рамках перехода на единую акцию, что увеличит уставный капитал примерно на 4,5% после регистрации дополнительного выпуска Банком России, следует из материалов предприятия.
Ранее ТМК завершила присоединение восьми ключевых дочерних предприятий к материнской компании. С 1 января Волжский трубный (ВТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Северский трубный (СТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Таганрогский металлургический (Тагмет) и Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) заводы, "ТМК Трубопроводные решения" и "Торговый дом ТМК" стали филиалами компании.
Компания разместила 47,138 миллиона акций по цене 10 рублей за штуку, что составляет примерно 4,48% от уставного капитала ТМК до реорганизации. Согласно отчету за первое полугодие 2025 года, количество выпущенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая составляло 1,052 миллиарда штук.
"После регистрации Банком России отчетов об итогах дополнительных выпусков акций ПАО "ТМК" будут зарегистрированы изменения в устав компании в части увеличения размера уставного капитала", - уточнили РИА Новости в пресс-службе компании.
Летом предприятие сообщало, что акции миноритариев дочерних обществ, которые согласятся на присоединение к материнской компании, будут обменяны на акции ТМК, для этого планировалось провести дополнительную эмиссию акций до 5% уставного капитала.
ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
ТМК и "Газпром" договорились о научно-техническом сотрудничестве
9 октября 2025, 21:29
 
ЭкономикаРынокРФЧТПЗТМКБанк России
 
 
