ТМК увеличит уставный капитал после перехода на единую акцию

2026-01-15T17:46+0300

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) разместила 47,138 миллиона акций в рамках перехода на единую акцию, что увеличит уставный капитал примерно на 4,5% после регистрации дополнительного выпуска Банком России, следует из материалов предприятия. Ранее ТМК завершила присоединение восьми ключевых дочерних предприятий к материнской компании. С 1 января Волжский трубный (ВТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Северский трубный (СТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Таганрогский металлургический (Тагмет) и Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) заводы, "ТМК Трубопроводные решения" и "Торговый дом ТМК" стали филиалами компании. Компания разместила 47,138 миллиона акций по цене 10 рублей за штуку, что составляет примерно 4,48% от уставного капитала ТМК до реорганизации. Согласно отчету за первое полугодие 2025 года, количество выпущенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая составляло 1,052 миллиарда штук. "После регистрации Банком России отчетов об итогах дополнительных выпусков акций ПАО "ТМК" будут зарегистрированы изменения в устав компании в части увеличения размера уставного капитала", - уточнили РИА Новости в пресс-службе компании. Летом предприятие сообщало, что акции миноритариев дочерних обществ, которые согласятся на присоединение к материнской компании, будут обменяны на акции ТМК, для этого планировалось провести дополнительную эмиссию акций до 5% уставного капитала. ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.

